連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡

第10回 宇野昌磨 後編（全３回）

2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。

第10回は、2018年平昌五輪、2022年北京五輪に出場し、団体戦を含めて日本フィギュア界最多となる３つのメダルを獲得した宇野昌磨の軌跡を振り返る。後編は、恩師との出会い、２大会連続メダル獲得の北京での戦い、そして「表現」を求めてプロ転向するまで。



宇野昌磨（左）とコーチを務めたステファン・ランビエール（右） photo by Kyodo News





【ステファン・ランビエールとの出会い】

2019−2020シーズン、宇野昌磨は長年師事してきた山田真知子コーチと樋口美穂子コーチのもとを離れた。しかし、コーチ不在で踏みきった新たな挑戦は、出鼻をくじかれるような結果で始まった。

GPシリーズのフランス大会は、ショートプログラム（SP）で２回転倒して４位発進。挽回を期したフリーも４回転の転倒があり総合8位と、GPシリーズ初出場の2014年以来、つねに表彰台に上がり続けていた宇野にとっては屈辱の結果になった。

「勝ちたいと思う気持ちで臨んだフランス大会が終わった時は、本当にいろいろなことを考えました。正直なことを言えば、このままなら試合にはしばらく出てはいけないんじゃないか、とか。どれだけ練習しても決していい方向には行かないけれど、それでも練習しなければ上がっていかないと思って練習はするけどよくはならない。ずっとそんな感じでした」

勝ちを意識したと同時に、スケートを楽しむ意識が消えてしまっていた。「楽しもう」と思うのは「逃げ」だと考えるようになっていた。だが、どん底を味わった時、「逃げてもいいのかな」と思ったという。自分は自分で、他人にどう言われても楽しいほうがいい。頑張ることをやめなければいいんだ、と。そんな思いが芽生えたのは、その後、スイスのステファン・ランビエールコーチのもとで練習を始めるようになってからだった。

「以前は自分で考えながら自分の意見でやることが多かったので、試合の時にコーチがいなくても大丈夫だと思っていました。でも練習の時はコーチがいないと笑えないし、本当に楽しくない。そこがすごくつらかった」

ランビエールや一緒に練習する島田高志郎とともに、きつい練習を笑いながらできる。そんな楽しさを再確認した宇野は、コーチが帯同したロシア大会では４位だったものの笑顔を見せていた。

さらに全日本選手権では、フリーで体調不良で崩れた羽生結弦を逆転し、290.57点で優勝。４連覇を達成した。

「羽生選手がもっとすばらしい実力を持っているのは僕も自覚しているし、たぶん全員が知っていると思います。僕のスケート人生のなかの大きな目標として、羽生選手に一度は勝つことがあった。たとえどんな形であろうと、僕がフリーで耐えなければ優勝はなかったので本当に素直にうれしかったです」

【攻めの構成で五輪２大会連続メダル】

2021−2022北京五輪シーズン、宇野はループとサルコウ、フリップにトーループ２本の４回転５本構成への挑戦を明言した。

「まだできる確率は低いと思っていますが、このプログラムをできるレベルになって世界と戦いたいから、たとえ失敗しようが１シーズンを通して成長していきたいです」

NHK杯では自己最高得点を更新する290.15点を出して優勝すると、全日本選手権では295.82点で羽生に次ぐ2位になり、２回目の五輪代表に選出された。

そして、2022年２月の北京五輪。団体戦SPでネイサン・チェン（アメリカ）に次ぐ２位になって日本の銀メダル獲得に貢献した。

個人戦男子シングルでは羽生がSPで出遅れたうえにフリー前の公式練習でケガをする緊急事態のなか、宇野はSP３位からフリーも４回転５本の構成で粘りの演技を見せ293.00点を出し、チェンと鍵山優真に次ぐ総合３位で２大会連続メダルを獲得した。

この結果について宇野は素直に受け止めた。

「この４年間いろいろなことがあったし、２年前はここに立てるような存在ではなかった。それでも再びこの舞台に立てたことはうれしいです。演技がどうであれ、３位という順位はこの４年間の成果だと思います」

それでも、五輪を特別視しない姿勢は変わらなかった。

「僕にとってはどの試合も特別で、五輪というのは他の試合と環境が違うだけで、やっぱりひとつの試合だと思います。だから五輪が終わった今考えているのは、帰ってすぐに次の世界選手権へ向けて練習をしたいということ。僕はもっと成長できると思っているし、もっともっとうまくなりたい」

2022年３月の世界選手権。五輪優勝のチェンや羽生が出場しなかった大会で宇野は、SPを自己ベスト更新の109.63点で１位発進すると、フリーも自己ベストを更新する202.85点を出し、合計312.48点。２位の鍵山に15点弱の大差をつけて初の世界王者の座を手にした。

【トップになって変化した意識】

北京五輪でひと区切りをつけた羽生とチェンが競技から退いた2022−2023シーズン。宇野は、フリーで自己最高得点の204.47点を出したGPファイナル初制覇を含め、出場する大会で全勝する強さを見せた。

だがそこには自分との戦いもあったという。とくに大会連覇を強く意識して臨んだ世界選手権の頃は暗中模索だった。

「練習でずっと同じ失敗を繰り返している。いつもなら原因がわかることも多いが、いろいろ模索しても変わる気配はなかった。本当に運よく何かが変わるか、もうこのなかでやっていくしかないと覚悟を決めるしかない」

さらに競技前日の公式練習では、傷めていた足首を再びひねって転倒し、途中でリンクを引き上げるアクシデントも発生してさらに追い込まれた。

それでもSPはノーミスで104.63点の１位発進すると、フリーはチャ・ジュンファン（韓国）に僅差で競り勝つ。合計を新ルールで自身３回目の300点台となる301.14点にして連覇を果たした。

２年連続の世界王者という結果について、宇野は「もう一回やったら絶対に無理だなと思う演技をショート、フリーともできました。今できるとしたらこれ以上のことはできないという演技でした」と素直に喜んだ。

一方で、自分の演技に対する意識が変わってきたとも発言した。

「（初優勝した）GPファイナルのフリーも数カ月後まではすばらしい演技だと思っていましたが、世界選手権の前に映像を見た時に『ジャンプだけだな』と感じて、これが僕のやりたかった演技なのかなと疑問もわいてきました。

競技をやる以上はトップで戦って結果を出したいと、ジャンプを頑張るのはすごくいいことだと思うけれど、過去に僕がもうひとつ成し遂げたいと思っていた、表現者としての自分に自信を持てるスケーターを目指してもいいのかなと感じました。僕がトップでなかった時はそんなことは一度もなかったし、表現も頑張りたいと思いつつ結果を出すことを一番に考えていた。だから目標を達成したからこそ、次を考えてもいいんだと思います」

表現への意識をいっそう高めて臨んだ2023−2024シーズン。フリーに４回転アクセルを含む全６種類の４回転を跳べるイリア・マリニン（アメリカ）など、次世代が躍進してきたシーズンだった。

そのなかで宇野はGPファイナルを含むGPシリーズ３試合では、新しい世代に敗れ２位にとどまった。そのなかでも鍵山優真に敗れたNHK杯は、フリーで１位になったが跳んだ４回転４本はすべてが４分の１回転不足の判定となる極めて厳しいジャッジだった。

「ステファン（・ランビエール）は喜んでくれたし、自分でもいい演技だったと思うけれど、４回転の判定はすごく厳しかったなと感じます。ただ、採点は人がつけるものなのでそれぞれだと思うし、『回転不足をつけるのはどうなんだ』という気持ちもないけれど、ただ本当に言えるのは、今日のジャンプ以上を練習でもできる気はしないということ。もし、これが今後の基準になるなら、ここが僕の限界でこれ以上に先はないなと思わされる試合でした」

その後の試合ではNHK杯ほどの厳しいジャッジはなく、全日本選手権も６回目の優勝を決めた。だが、世界選手権はSPを完璧な演技にしてシーズンベストの107.72点を出して１位発進しながら、フリーでは序盤の４回転２本で転倒と回転不足の判定があり、総合４位でメダルを逃した。そして、シーズンが明けた2024年５月には引退を発表した。

多くの選手は五輪シーズンを区切りにするが、２シーズン先の五輪を控えるなかでの宇野の現役引退は驚きでもあった。だが、先輩選手たちに追いつくことだけに胸を弾ませていたかつてとは違い、自分が追求したいフィギュアスケートとは違うものを目指さなければ結果を残せない現実のなかで、自分が目指すべきものは違うと判断したのだろう。

プロスケーターになった今、彼は気の合う仲間たちとともに自身でアイスショーを企画・構成し、自分自身のフィギュアスケートを心から楽しみ、追求している。

【プロフィール】

宇野昌磨 うの・しょうま／1997年12月17日、愛知県生まれ。全日本選手権優勝６度、世界選手権連覇、2018年平昌五輪銀メダル、2022年北京五輪銅メダルなど華々しい成績を残す。2024年に現役引退し、現在はアイスショー出演などプロスケーターとして活躍している。2025年からは自身が企画・プロデュースしたアイスショー『Ice Brave』および『Ice Brave 2』を開催。