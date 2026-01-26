Anuaがリニューアル♡ドクダミシリーズが進化、毎日使えるスージングケアへ

ゆらぎやすい肌にやさしく寄り添う存在として支持されてきた、Anuaのドクダミシリーズが2026年2月、待望のリニューアルを迎えます。世界中で愛されてきたスージング*²ケアの思想はそのままに、うるおい保持までを見据えた処方へと進化。日常的に変化する肌コンディションと向き合う現代女性のために、より安定感のあるスキンケアラインとして生まれ変わりました。毎日のケアに取り入れやすい全5アイテムを、まとめてチェックしていきます♡

ドクダミケアが進化した理由

Anuaのドクダミシリーズは、2019年の誕生以来、やさしいスージング¹ケアで多くの支持を集めてきました。今回のリニューアルでは、花粉や寒暖差、湿度変化などで不安定になりがちな現代の肌環境に着目。

シリーズ共通でAnua独自のドクダミエクソソーム²工法を採用し、ドクダミ由来成分を角質層まで効率よく届ける設計へとアップデートしました。

肌を整えるだけでなく、水分と油分のバランスを保ち、日常的に使い続けやすいスキンケアを目指しています。

*1うるおいで肌を整えること

*2ドクダミエクソソーム™：ドクダミ小胞、パンテノール、クェルセチン、イソクェルシトリン（全て整肌成分）

イプサから敏感肌の新提案。「MEセンシティブn」でゆらぎにくい透明肌へ

全5種を徹底チェック

「ドクダミ77 ヒアルロン スージングトナー」は、ドクダミエキス¹77％配合はそのままに、低分子ヒアルロン酸⁵を加え、みずみずしく角質層までうるおいを届けます。容量は250mlで2,380円、150mlで1,485円。

「ドクダミ77 B3ZINC スージングセラム」は、B3ZINC™*²配合で肌の油水分バランスを整える集中美容液。30mlで2,580円です。

「ドクダミ77 ヒアルロン スージングローション」は、軽やかなミルクタイプで角質層までうるおいを満たし、200mlで2,310円。

「ドクダミ77 B3ZINC スージングクリーム」は、みずみずしい使用感で肌を包み込み、80mlで2,970円。

「ドクダミ77 ヒアルロン スージングトナーマスク 7枚入り」は、集中ケアに便利なシートマスクで770円です。

*¹ドクダミ花/葉/茎エキス（整肌成分）

*²Anua B3ZINC™：ナイアシンアミド、PCA亜鉛（全て整肌成分）

*⁵整肌成分

毎日のケアに取り入れやすい使用感

今回のリニューアルで共通して感じられるのは、肌なじみのよさと軽やかな使用感。べたつきを抑えながらもうるおいが続き、朝晩問わず使いやすい設計です。

ライン使いはもちろん、肌状態に合わせてアイテムを選べるのも魅力。ゆらぎを感じやすい時期でも、無理なく続けられるスキンケアとして日常にフィットします♪

進化したAnuaで肌をやさしく整える

やさしさを大切にしながら、機能性を高めたAnuaのリニューアルドクダミシリーズ。成分だけでなく、届け方や使い心地まで見直されたことで、肌が揺らぎやすい日々にも心強い存在になりました。

シンプルで続けやすいケアを探している方にこそおすすめしたいライン。自分の肌と向き合う時間を、より心地よいものにしてくれそうです♡