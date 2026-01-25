この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元メジャーバンドマン・平井拓郎、後輩からの“クズ相談”に苦笑いも愛ある回答「親の覚悟があるな」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社ヒライ企画が運営するYouTubeチャンネル「音楽業界のウラガワTV」が、「【クズ率高すぎ】バンドマンの相談に社長が全回答｜地獄絵図」と題した動画を公開。代表取締役であり、ロックバンド「QOOLAND」の元メンバーでもある平井拓郎氏が、これまで採用されなかった通称“ボツ相談”に一挙に回答した。



動画では、視聴者から寄せられたものの、内容が過激すぎるなどの理由でボツになっていた相談が次々と読み上げられた。「バンドで売れたいが貯金が3万円しかないので、全部MV撮影に使って生活費は親に借りようと思う。これって覚悟ありますよね？」という相談に対し、平井氏は即座に「覚悟ないな。親の覚悟があるな」と一蹴。「もうちょっと貯金貯めた方がいい」と現実的なアドバイスを送った。



また、「彼女に『私と音楽どっちが大事なの？』って言われるんですが、普通に考えて“音楽”ですよね？」という、バンドマンなら一度は経験しそうな悩みも。これに平井氏は、正解として「『そんなこと言わせてごめんね』って言う」と回答。さらに「あとこの彼女はあんま良くないと思う。別れた方がいいわ、多分」と、自身の経験も踏まえてか、踏み込んだ意見を述べた。



その後も、「月収1万5千円。全額機材に突っ込んで食費はカップ麺だけにしたら売れますか？」「メンバーが全員俺の元カノと関係があるんですが、これは結束が固いってことですよね？」など、ユニークで赤裸々な相談が続出。平井氏は一つひとつに苦笑しつつも、時に冷静に計算し、時に自身の価値観を交えながら、テンポよく回答していった。



動画は、バンドマンたちのリアルすぎる悩みと、それに対する平井氏の愛あるツッコミが楽しめる内容となっている。音楽業界のシビアな現実と、それでも夢を追う人々の人間模様が垣間見える企画だ。