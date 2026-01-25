ヨッシーに乗るマリオ！ 「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」ポスタービジュアル第3弾が公開
【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 2026年4月24日より公開予定【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2026.1.25】
任天堂は、4月24日公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について、ポスタービジュアル第3弾を公開した。
ポスタービジュアルは、ヨッシーに乗るマリオが描かれているもので、マリオが見つめる先には球形の惑星らしきものが見える。ヨッシーの姿がお披露目された配信番組「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2026.1.25」に合わせて公開されたものとなる。
- 任天堂株式会社 (@Nintendo) January 25, 2026
まだ見ぬ銀河＜ギャラクシー＞をめぐる旅へ。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』劇場公開は2026年4月24日です。
(C) 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.