【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 2026年4月24日より公開予定

任天堂は、4月24日公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について、ポスタービジュアル第3弾を公開した。

ポスタービジュアルは、ヨッシーに乗るマリオが描かれているもので、マリオが見つめる先には球形の惑星らしきものが見える。ヨッシーの姿がお披露目された配信番組「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2026.1.25」に合わせて公開されたものとなる。

【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2026.1.25】

(C) 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.