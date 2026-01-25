¡Ô¼ýÏÅÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡ÕÅìÂçÈéÉæ²Ê¥«¥ê¥¹¥Þ¶µ¼ø¡¦º´Æ£¿°ìÍÆµ¿¼Ô¤¬µá¤á¤¿¡È¥¨¥íÀÜÂÔ¡É¡¡¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¤¬¼ÂÌ¾¹ðÈ¯
¡¡1·î24Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤ÎÈéÉæ²Ê³Ø¶µ¼ø¡¦º´Æ£¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅö»þ¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¼Ì¿¿
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¡×¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¸¦µæÆâÍÆ¤Î·èÄê¤Ê¤É¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¹âµé¥¯¥é¥Ö¤äÀÉ÷Â¯Å¹¤Ç¤ª¤è¤½180Ëü±ßÁêÅö¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀÜÂÔ¤Î¾ÜºÙ¤ò¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¹ðÈ¯¤È¤È¤â¤Ë¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯3·î5Æü¤«¤é¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ÎÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÅìÂç¤ÎHP¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¿°ìÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ì¿¿¡Ê¸½ºß¤ÏHP¤«¤éºï½ü¡Ë
¡¡ÆüËÜºÇ¹â°Ì¤Î¸¦µæ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³Ø¡£¾Ý²ç¤ÎÅã¤ËÀ³¤à°å³ØÉô¶µ¼ø¤Ë¤Ï¡¢Î¢¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃË¤¬¡Ö»º³ØÏ¢·È¡×¤ò½Ý¤Ëµá¤áÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¹âµé¤Ê¿©»ö¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡½¡½¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¤¬³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¹âµé¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡ÖA¡×¤Î¸Ä¼¼¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÃËÀ3¿Í¤¬¡ÈÌ©ÃÌ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ®Êý¤¯¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ¤Î¤È¤³¤í¤È¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡¡±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¾åºÂ¤Î2¿Í¤¬ñÁÀå¤Ë¸ì¤ë¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤ÎÈéÉæ²Ê³Ø¶µ¼ø¡¦º´Æ£¿°ì»á¡Ê61¡Ë¤È¡¢º´Æ£»á¤ÎÉô²¼¤À¤Ã¤¿½Ú¶µ¼ø¤À¡£Â¾Êý¡¢¼êÁ°¤ÇÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¡×¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë°ú(¤Ò¤)ÃÏ(¤Á)¸ù°ì»á¡Ê51¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯2·î14Æü¤ÎÌë¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯4·î1Æü¤«¤é¡¢¤³¤Î¶¨²ñ¤È¡¢º´Æ£¶µ¼ø¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÅìÂç¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦Æ±¸¦µæ¤¹¤ë¹ÖºÂ¤ÎÀßÃÖ¤¬ÆâÄê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é¤Î¿©»ö²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°úÃÏ»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÅ¹¤ò»ØÄê¤µ¤ì¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±ã¤â¤¿¤±¤Ê¤ï¡¢Å¹°÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿²ñ·×¤Ï¡¢3¿Í¤ÇÌó15Ëü6000±ß¤À¡£
¡ÖÃ¯¤â¼ê¤Ë¼è¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤ºËÍ¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡Ø¤¢¤é¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ´³ÛËÍ¤¬¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¡Ö¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¡×¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î°úÃÏ»á¤À¡£¤³¤¦¸ÀÍÕ¤ò·Ñ¤°¡£
¡Ö¤³¤ÎÌë¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤¬¡×
¡¡°úÃÏ»á¤Ë¤è¤ë¾Ú¸À¤È¤½¤ì¤ËÉä¹ç¤¹¤ëÂçÎÌ¤Î»ñÎÁ¤¬ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢Å·²¼¤ÎÅìÂç¶µ¼ø¤¬¡¢°ÛÍÍ¤Ê¡È¥¨¥íÀÜÂÔ¡É¤ËÅ®¤ì¤ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ô¤³¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢¥½¡¼¥×¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¡È°ãË¡¥¨¥íÀÜÂÔ¡É¤Î¾Ú¸À¤È¾Úµò»ñÎÁ¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¤Î¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÜÂÔ¤ò¤á¤°¤ë¾×·âÅª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¡¢ÅìÂçÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤ÎÁ´Ê¸¤ª¤è¤ÓÂè2ÃÆ°Ê¹ß¤Îµ»ö¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Õ