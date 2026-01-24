日本人だけでなく世界でも認められているグルメの1つと言えばラーメン。

日本全国には数えきれないほどのラーメン店があり、もちろん知られざる名店がキラ星のごとく存在している。

例えば、西日本でいえば広島市民を魅了し続ける「陽気」、岡山市民を魅了し続ける「天神そば」、山口県周南市民が愛するスター系ラーメンの「第三スター」や岩国市民に愛され続ける「寿栄広食堂」 などが存在している。

甲信越地方では新潟県長岡市民が足しげく通う「青島食堂」や長野県松本市民が愛するイラン人が作る絶品ラーメン、「ラーメン藤」に、あの田中要次さんも愛すると言う長野県木曽町の「あすなろ」のチャーシューメンなどが挙げられる。

東海地方では、いまや全国区となった名古屋名物の「台湾ラーメン」を初め、一宮市民を魅了しつづける「ベトコンラーメン」に、知られざる岐阜県多治見市の「台南ラーメン」などが挙げられる。

もちろん北の大地・北海道にも、北海道ラーメンランキングで1位を独占し続ける味噌ラーメンのお店「彩未」や、あの北川景子さんを魅了したショウガラーメンの名店「信月」など、数え上げればきりがない。

首都圏でいえば、横浜市民が愛するソウルフード・サンマー麺の名店「玉泉亭」、に平塚市民が愛して止まない独自の平塚タンメン、日本で初めてミシュランの星を獲得したラーメンなど、もはや挙げていくことが困難なほど、さまざまな名店がひしめき合っているのだ。

そんな日本中にある美味しいラーメンの中から、今回は石川県金沢市にあるラーメン店をご紹介したい。

お店の名前は「万味（まんみ）」だ。

・1970年（昭和45年）創業の老舗ラーメン店、それが「万味（まんみ）」

こちらのお店、1970年（昭和45年）に創業した老舗ラーメン店。

実は1970年（昭和45年）は、日本の戦後にとって外食元年と呼ばれている年。

1970年（昭和45年）といえば、日本万国博覧会（大阪万博）が開幕し、外国からはケンタッキーフライドチキンやダンキンドーナツといった米国式チェーンレストランが相次いで日本に上陸するなど、まさに世界と日本の文化が混ざり合い、日本経済は大きく発展していくのだ。

そんな年に金沢市に生まれたラーメン店は、今なお多くの金沢市民に愛されており、金沢の夜のシメの1つの味わいとして親しまれているのだ。





・日本の五大醤油の1つ、大野醤油の味わい深いラーメン、それが「万味（まんみ）」のラーメン

日本にはいくつの醤油メーカーが存在しているのか、ご存知の方はいらっしゃるだろうか？

実は日本には、現在おおよそ1000ものメーカーが全国各地に存在している。和歌山県の湯浅を発祥とする醤油は日本各地でそれぞれ独自の進化を遂げ、現在の我々は、日本各地で綺羅星の如く光り輝く美味しい個性豊かな醤油を味わえているのだ。

考えてもみてほしい。九州の甘い醤油を使って作られた煮物と、関東のキリッとした濃口醤油を使って作られた煮物とでは味わいが全く異なる。同じレシピで作ったとしても全く異なる味わいの料理が出来上がる、まさに醤油は日本人の歴史が生み出した、世界に誇る調味料なのだ。

少し話が逸れてしまったが、全国に存在する1000もの醤油の中において、醤油の五大産地と言われる場所が存在しており、その1つに数えられるのが金沢の大野醤油。

江戸時代、前田利常によって醤油醸造が奨励され大野町で始まった醤油作りは、北前船を利用した販路拡大と原料の調達力によって大きく成長し、最盛期には60ものメーカーがひしめき合っていたほど。そんな大野醤油の味わいの特徴は「うまくち」。まろやかでコクがあり、甘みがある醤油、それが金沢が誇る大野醤油の素晴らしさなのだ。

少し醤油の話が長くなってしまったが、そんな大野醤油の味わいを堪能できるラーメンこそ、今回ご紹介する「万味（まんみ）」のラーメンだ。

メニューはいろいろあるが、やはり、中華そばをオーダーしたい。



ラーメンが提供されると、まずは香しい大野醤油の香りを堪能してほしい。



そしてスープを味わってもらいたい。

大野醤油のやさしくてまろやかな味わいが非常に美味しいスープであることを実感できるだろう。



もちろん麺との相性は抜群だ。



もし石川県金沢市を訪れるのであれば、金沢が誇る大野醤油の味わいを堪能できるラーメンを味わってみてはいかがだろうか？

きっとそこには、江戸時代から金沢の地で育まれてきた、この場所ならではの美味しい醤油を使ったラーメンがあるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 万味 （マンミ）

住所 石川県金沢市本町2-9-29

営業時間 月・火・水・木・金・土 18:00 - 01:00

定休日 日・祝日

The post 【日本麺紀行】石川県金沢市が誇る大野醤油の味わいを堪能できる老舗ラーメン店とは？ / 石川県金沢市本町の「万味（まんみ）」 first appeared on GOTRIP!.