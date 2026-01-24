金利1.05％のauじぶん銀行「円定期預金」に10万円を1年間預けたら、利息はいくらもらえる？
Q. 金利1.05％の、auじぶん銀行「円定期預金」に10万円を1年間預けたら、利息はいくら？定期預金の預け先を検討する際、auじぶん銀行「円定期預金」の特別金利キャンペーンが気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで10万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の差が出るのか試算してみましょう。
A. 年1.05％なら税引前1050円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約836円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、auじぶん銀行「円定期預金」の特別金利キャンペーン（1年・金利1.05％）は魅力的な内容です。
では、10万円を1年間預けた場合、受取利息はどのくらいになるのでしょうか。
年1.05％の場合、税引前の利息は1050円、そこから20.315％の税金が引かれた受取額は約836円になります。
投資のように元本割れを心配することなく、10万円を預けるだけで800円ほど（約836円）増やせるのは、高金利な定期預金ならではのメリットです。
一方、メガバンクの定期預金（年0.275％）の場合は、税引前で275円、税引後ではおよそ219円ですので、約3〜4倍の差が生じることになります。
au・UQ mobileユーザー限定の特典もauじぶん銀行は、KDDIと三菱UFJ銀行が共同出資して設立された、KDDIグループのインターネット銀行です。ネット銀行としての高い利便性に加え、KDDIグループとの連携による金利優遇が強みです。
特に、優遇金利キャンペーンが頻繁に開催されるのが魅力で、現在実施中の「冬の1年もの特別金利キャンペーン」（2025年12月1日〜2026年2月28日）では、年1.05％の金利が適用されるほか、au・UQ mobileユーザー限定の特典も用意されており、合計で年1.25％相当の優遇金利となります。
au・UQ mobileユーザー限定の特典は、特別金利年1.05％と合わせて、預入金額に対して年0.20％（税引後0.15％）で1年間（365日間）運用した際の利息相当額が現金でプレゼントされます。
なお、金融機関の金利キャンペーンには、預入期間や預入金額などさまざまな条件が設けられているのが一般的です。思わぬ見落としを防ぐためにも、預け入れの際は、自分が適用条件を全て満たしているか事前に詳細を確認すると安心です。
(文:All About 編集部)