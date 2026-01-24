「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

――Fラン大卒と高卒だったらどっちがいいのかといった議論は尽きません。びーやまさんは両者だったらどっちがいいと思いますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：まず前提として、どちらの進路だとしてもその人が前向きに選んだものなのであれば間違いはないと思います。Fラン大卒でも高卒でも世の中で活躍している人はたくさんいますからね。

ただ、それでもあえてどちらかを選ぶということであれば、「高卒」のほうがいいのではないかというのが僕の考えです。

――詳しい理由を教えてください。

びーやま：もちろんFラン大卒だろうがなんだろうが、大卒であることで得られるメリットは大きいです。たとえば、新卒採用は「大卒」を条件にしているところがほとんどですし、生涯年収を見比べてみても高卒より大卒のほうが高くなっています。

こういった情報だけを見れば、とにかく大学には入っておいたほうがいいと思う人は多いと思います。

ですが、Fラン大卒の場合「大卒」が条件の新卒採用でも結局は大学名で弾かれてしまったりしますし、大卒の生涯年収も大卒のトップグループが上限を引き上げているだけでのこともあります。要するに、大卒でありながら大卒のメリットを最大化できないのがFラン大なんです。

なので、先ほども申し上げた通り、ちゃんと意志を持って進学したのでない限り、僕はおすすめできないと感じています。

