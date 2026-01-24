志願の登板でしっかり白星。どこまでこの男の快進撃は続くのか。「大和証券Mリーグ2025-26」1月23日の第1試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）がトップを獲得。跳満ツモで得たリードを守り今期12勝目をものにした。

【映像】永井、あっさり引き勝つ跳満ツモでライバル撃沈の瞬間

この試合は東家からKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、永井、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、BEAST X・東城りお（連盟）の並びでスタート。東1局では東城が先制リーチで仕掛ける中、渋川がダマテンで構える。そんな中、東城から渋川の待ち牌である七万がこぼれ、渋川は7700点（供託1000点）を奪取し好スタートを切る。

東4局2本場では東城がヤミテンで構えると、永井はリーチ宣告。残り牌はそれぞれ1枚だったが、永井が待ち牌の八万をあっさりツモアガリ。跳満・12000点（＋600点）の加点に成功し、渋川をまくってトップ目に立った。南2局1本場からは東城が4連続アガリを決め、トップ目の永井まで2500点差に迫るも、南4局2本場で永井に東城が2000点（＋600点）が放銃し、これにてゲームセット。驚異的な引きの強さで結果を出し続ける永井に対し、コメント欄には「永井くんは強いよ本当」「強すぎだろw」などといった声が寄せられていた。

昨日の対局ではU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）に競り負け2着だった永井。インタビューでは「昨日は自分的に内容が満足いかなくて、見返してもダメなところが多かった。今日は監督に『すみません、リベンジさせてください！』と志願しました」と自ら出場を望んだことを明かした。その上で「結果を出せて本当に良かったです！」と安堵の表情を浮かべた。

チームは断トツのトップを爆進中。さらに永井はルーキーイヤーながら個人ランキング首位をひた走っている。それでも永井は「今日はかなり気合を入れて臨んだ一戦やったので、結果が出て本当に良かったです」と相変わらず謙虚に語る。最後に永井は「この後も風林火山、ポイントを重ねていけるように頑張りますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします」と炎護舞隊（風林火山ファンの呼称）に呼びかけた。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）3万9600点/＋59.6

2着 BEAST X・東城りお（連盟）3万1900点/＋11.9

3着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）2万6000点/▲14.0

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）2500点/▲57.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）