この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

バンド・QOOLANDの平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で、「1.5軍バンドマンが語る “売れる奴” と “消える奴” の分岐点｜プロとアマの境界線とは【Halo at 四畳半・白井將人】」と題した動画を公開。ゲストにHalo at 四畳半のベーシスト・白井將人氏を迎え、「1.5軍バンドマン」をテーマに、プロとアマチュアの曖昧な境界線について赤裸々に語った。



動画の冒頭、平井氏は今回のテーマを「1.5軍バンドマンについて」と提示。自身のバンド活動を振り返りながら「1.5軍の定義」を「ワンマンライブはしているし、フェスとかも出ている。何ならリリースしてタイアップとかもしている。でも、武道館はやっているわけじゃないよね」と説明した。これに対し、白井氏は「完全に1.5軍ですね。気持ちいいぐらい当てはまりました」と即座に同意した。



話はプロとアマチュアの線引きという、より本質的なテーマへと深まっていく。白井氏は、音楽だけで生活していた時期でも「1日の中でプロの時間とプロじゃない時間がある」と語り、平井氏も「（1日中音楽の仕事をする日もあれば）松屋にしか行っておりません、みたいな日もあるやん」と共感。プロミュージシャンでありながらも、日常の中に存在する“プロではない時間”の実態を明かした。



一方で、「プロになった」と実感する瞬間についても言及。白井氏は、インディーズ時代にはツアーの一環で行っていた地方キャンペーンを、メジャーデビュー後はキャンペーン単体で、しかも新幹線や飛行機で移動するようになった時にプロとしての活動を実感したと語った。しかし、フェスのバックヤードでは憧れのアーティストを見て「テンション上がっちゃうんですよね」と、ファン目線の一面も覗かせた。



さらに、BUMP OF CHICKENやくるりといった「1軍」と呼ばれるトップアーティストたちの人柄に触れるエピソードも披露された。「1.5軍」という絶妙な立ち位置から語られる音楽業界のリアルな内情と、それでもトップを目指し続けるバンドマンたちの葛藤や価値観が垣間見える対談となっている。