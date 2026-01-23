【カルディ】ねこの刺繍入りバッグと紅茶や菓子などをセットに 「ネコの日バッグ」抽選販売
カルディコーヒーファームは、2月22日の「猫の日」に向け、毎年人気を集めている「ネコの日バッグ」と「ネコの日バッグ プレミアム」を発売する。
ネコの刺繍が施されたオリジナルバッグに、紅茶や菓子、雑貨を詰め合わせた限定セットで、2026年も実店舗・公式オンラインストアともに事前抽選販売となる。実店舗とオンラインの両方に申し込むことも可能だ。
ネコの日バッグ（税込1,980円）
コンパクトで使いやすいトートバッグを中心に、紅茶や菓子、雑貨をセットにしている。
〈セット内容〉
・オリジナル バッグ
・オリジナル ガジェットケース
・ジャンナッツ 2種アソートバッグ
・オリジナル ココアスティックパイ
・オリジナル ビターナッツチョコレート
・ジャンナッツ オリジナルカレンダー
◆オリジナル バッグ
グレーのダンガリー調生地に、ネコたちの刺繍をあしらったコンパクトなトートバッグ。内側にはポケットを備え、裏地にはネコ柄プリントを施している。サイズは約縦20×横30×マチ8.5cm、持ち手は約26cm。
◆オリジナル ガジェットケース
ネコのイラストがデザインされた小物用ケース。アクセサリーやイヤホンの収納に便利なサイズ感で、約縦8×横11.5cm。
◆ジャンナッツ 2種アソートバッグ
1872年創業のフランス・パリの紅茶ブランド「ジャンナッツ」のティーバッグ6個セット。「ボルドヌイ」と「フレンチブレックファースト」を各3個ずつ楽しめる。
◆オリジナル ココアスティックパイ
ココア風味のパイ生地にシュガーをトッピングして焼き上げたスティックパイ。個包装で3本入り。
◆オリジナル ビターナッツチョコレート
ビターチョコレートにアーモンドとキャラメルを加えた一品。個包装6個入り。
◆ジャンナッツ オリジナルカレンダー
パリの街並みやネコを描いた卓上カレンダー。期間は2026年2月から2027年2月まで。
普段使いしやすいサイズ感のトートバッグに、ポーチ、紅茶、菓子を合わせたセット。
〈セット内容〉
・オリジナル バッグ
・オリジナル 3段マルチポーチ
・オリジナル 紅茶のミニ栗バウム
・オリジナル ビターキャラメルチョコレート
・ジャンナッツ ボルドヌイ（40g）
・ジャンナッツ ティーフィルター
・ジャンナッツ オリジナルカレンダー
◆オリジナル バッグ
ブラックのダンガリー調生地に、毛糸玉で遊ぶネコたちの刺繍を施した大きめトートバッグ。内ポケット付きで、裏地はネコ柄プリント。サイズは約縦25×横36×マチ11cm、持ち手は約36cm。
◆オリジナル 3段マルチポーチ
3匹のネコの刺繍が印象的なポーチ。サイズの異なる3つのファスナー付きポケットを備え、小物整理に役立つ。ファスナーのチャームは毛糸をモチーフにしている。
◆オリジナル 紅茶のミニ栗バウム
栗とマロンクリームを包み込んだ紅茶味のミニバウム。個包装2個入り。
◆オリジナル ビターキャラメルチョコレート
ほろ苦いキャラメルの味わいが特徴のチョコレート。個包装6個入り。
◆ジャンナッツ ボルドヌイ
爽やかな渋みが特徴のウバフレーバの茶葉。パリの夜景とネコを描いた缶に入っている。内容量40g。
◆ジャンナッツ ティーフィルター
紅茶を手軽に淹れられるティーフィルター。1〜2杯用が50枚入っている。
◆ジャンナッツ オリジナルカレンダー
パリの街並みやネコを描いた卓上カレンダー。期間は2026年2月から2027年2月まで。
公式アプリから受取希望店舗を選んで抽選に申し込み、当選者のみが指定期間中に店舗で購入できる。
抽選申込期間：2026年1月22日0時〜2月4日23時59分
当選発表：2026年2月13日
受取期間：2026年2月20日〜2月24日
※1人各1個まで
※一部店舗では取り扱いなし
※受取期限を過ぎた商品は、2月25日以降に店頭販売される場合あり
公式オンラインストアでも事前抽選を実施。当選者は購入期間内に手続きが必要となる。
抽選申込期間：2026年2月9日10時〜2月15日23時59分
当選発表：2026年2月16日
購入可能期間：2026年2月16日〜2月21日
※1人各1個まで