【カルディ】ねこの刺繍入りバッグと紅茶や菓子などをセットに　「ネコの日バッグ」抽選販売

カルディコーヒーファームは、2月22日の「猫の日」に向け、毎年人気を集めている「ネコの日バッグ」と「ネコの日バッグ プレミアム」を発売する。

ネコの刺繍が施されたオリジナルバッグに、紅茶や菓子、雑貨を詰め合わせた限定セットで、2026年も実店舗・公式オンラインストアともに事前抽選販売となる。実店舗とオンラインの両方に申し込むことも可能だ。

【この記事のすべての画像(9点)はこちら】ネコの日バッグの「オリジナルバッグ」、プレミアムの「オリジナル バッグ」、ガジェットケース、紅茶のミニ栗バウム、ジャンナッツの紅茶とカレンダー など

■ネコの日バッグ（税込1,980円）

コンパクトで使いやすいトートバッグを中心に、紅茶や菓子、雑貨をセットにしている。

〈セット内容〉

・オリジナル バッグ

・オリジナル ガジェットケース

・ジャンナッツ 2種アソートバッグ

・オリジナル ココアスティックパイ

・オリジナル ビターナッツチョコレート

・ジャンナッツ オリジナルカレンダー

◆オリジナル バッグ

グレーのダンガリー調生地に、ネコたちの刺繍をあしらったコンパクトなトートバッグ。内側にはポケットを備え、裏地にはネコ柄プリントを施している。サイズは約縦20×横30×マチ8.5cm、持ち手は約26cm。

◆オリジナル ガジェットケース

ネコのイラストがデザインされた小物用ケース。アクセサリーやイヤホンの収納に便利なサイズ感で、約縦8×横11.5cm。

◆ジャンナッツ 2種アソートバッグ

1872年創業のフランス・パリの紅茶ブランド「ジャンナッツ」のティーバッグ6個セット。「ボルドヌイ」と「フレンチブレックファースト」を各3個ずつ楽しめる。

◆オリジナル ココアスティックパイ

ココア風味のパイ生地にシュガーをトッピングして焼き上げたスティックパイ。個包装で3本入り。

◆オリジナル ビターナッツチョコレート

ビターチョコレートにアーモンドとキャラメルを加えた一品。個包装6個入り。

◆ジャンナッツ オリジナルカレンダー

パリの街並みやネコを描いた卓上カレンダー。期間は2026年2月から2027年2月まで。

【この記事のすべての画像(9点)はこちら】ネコの日バッグの「オリジナルバッグ」、プレミアムの「オリジナル バッグ」、ガジェットケース、紅茶のミニ栗バウム、ジャンナッツの紅茶とカレンダー など

■ネコの日バッグ プレミアム（税込2,990円）

普段使いしやすいサイズ感のトートバッグに、ポーチ、紅茶、菓子を合わせたセット。

〈セット内容〉

・オリジナル バッグ

・オリジナル 3段マルチポーチ

・オリジナル 紅茶のミニ栗バウム

・オリジナル ビターキャラメルチョコレート

・ジャンナッツ ボルドヌイ（40g）

・ジャンナッツ ティーフィルター

・ジャンナッツ オリジナルカレンダー

◆オリジナル バッグ

ブラックのダンガリー調生地に、毛糸玉で遊ぶネコたちの刺繍を施した大きめトートバッグ。内ポケット付きで、裏地はネコ柄プリント。サイズは約縦25×横36×マチ11cm、持ち手は約36cm。

◆オリジナル 3段マルチポーチ

3匹のネコの刺繍が印象的なポーチ。サイズの異なる3つのファスナー付きポケットを備え、小物整理に役立つ。ファスナーのチャームは毛糸をモチーフにしている。

◆オリジナル 紅茶のミニ栗バウム

栗とマロンクリームを包み込んだ紅茶味のミニバウム。個包装2個入り。

◆オリジナル ビターキャラメルチョコレート

ほろ苦いキャラメルの味わいが特徴のチョコレート。個包装6個入り。

◆ジャンナッツ ボルドヌイ

爽やかな渋みが特徴のウバフレーバの茶葉。パリの夜景とネコを描いた缶に入っている。内容量40g。

◆ジャンナッツ ティーフィルター

紅茶を手軽に淹れられるティーフィルター。1〜2杯用が50枚入っている。

◆ジャンナッツ オリジナルカレンダー

パリの街並みやネコを描いた卓上カレンダー。期間は2026年2月から2027年2月まで。

〈実店舗での販売方法〉

公式アプリから受取希望店舗を選んで抽選に申し込み、当選者のみが指定期間中に店舗で購入できる。

抽選申込期間：2026年1月22日0時〜2月4日23時59分

当選発表：2026年2月13日

受取期間：2026年2月20日〜2月24日

※1人各1個まで

※一部店舗では取り扱いなし

※受取期限を過ぎた商品は、2月25日以降に店頭販売される場合あり

〈公式オンラインストアでの販売方法〉

公式オンラインストアでも事前抽選を実施。当選者は購入期間内に手続きが必要となる。

抽選申込期間：2026年2月9日10時〜2月15日23時59分

当選発表：2026年2月16日

購入可能期間：2026年2月16日〜2月21日

※1人各1個まで