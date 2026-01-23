この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が「【もう閑散期？】Uber Eatsの謎クエ達成を目指して稼働するも、厳しい結果に…【自転車配達員】」を公開しました。今回は、Uber Eatsのクエスト達成を目指し、横浜市港北区の新横浜周辺で夜のピークタイムに稼働した際の様子を紹介しています。

動画は、1月18日の日曜18時過ぎに新横浜で稼働を開始するところから始まります。しかし、休日の夜にもかかわらず注文が少なく、レクター氏は場所の移動を決断。土地勘のある大倉山や、さらに先のエリアへと自転車を走らせます。

移動中、レクター氏は「今までで一番自転車に人権がない道に遭遇しました」と語ります。道幅が狭い上り坂で、すぐ横を車が通り過ぎていく状況に「すごい圧を感じながらやってて」と、精神的な疲労を口にしました。その後も、自転車での走行が困難な道に次々と直面します。

約2時間半の稼働の結果は、Uber Eatsが2,882円、menuが1,246円で、合計4,128円。クエスト報酬を含めても時給換算で約1,651円という厳しい結果となりました。レクター氏は、普段稼働しているエリアがいかに走りやすく恵まれているかを実感したと締めくくっています。デリバリー配達のリアルな一面が垣間見える動画は、エリア選びの参考になりそうです。

YouTubeの動画内容

00:00

「この道は自転車に人権がなさすぎる」
01:18

横浜市港北区 夜ピーク稼働スタート
05:08

場所を移動し大倉山へ
21:18

走りやすさは本当に大事
25:26

結果発表

関連記事

「Uber一強はもう終わり？配達員が見たmenu急成長の現場」

「Uber一強はもう終わり？配達員が見たmenu急成長の現場」

 「風速5m以上の予報なら稼働しない」ベテラン配達員が明かす、強風時の配達が“割に合わない”本当の理由

「風速5m以上の予報なら稼働しない」ベテラン配達員が明かす、強風時の配達が“割に合わない”本当の理由

 【出前館に追い風？】Netflixとのセットプランが2月開始、利用者拡大の起爆剤となるか

【出前館に追い風？】Netflixとのセットプランが2月開始、利用者拡大の起爆剤となるか
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

レクター_icon

レクター

YouTube チャンネル登録者数 4050人 460 本の動画
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/
youtube.com/channel/UCOQvsgdLOTS-mAwnMiZYIXw YouTube