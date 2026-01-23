表紙＆巻頭に東雲うみさんが登場！「ヤングアニマル」3号本日発売。新連載「ケンカザカリ」が巻頭カラー
【「ヤングアニマル」3号】 1月23日 発売 価格：530円
白泉社は、「ヤングアニマル」3号を1月23日に発売した。価格は530円。
表紙と巻頭グラビアは東雲うみさん。ほんの少しの背徳感を味わえるグラビアを披露する。特別付録には「『東雲うみ』両面クリアファイル」が付いてくる。巻末グラビアには柑橘めたるさんが登場する。
マンガの巻頭カラーは、新連載「ケンカザカリ」。「Q研」、「愛の流星カウーパ」がカラーつきで登場。そのほか、「地雷グリコ」、「ふたりエッチ」の最新話も掲載される。
【表紙&巻頭グラビア】東雲うみ（撮影：西條彰仁）
【巻末グラビア】柑橘めたる（撮影：フジシロタカノリ）【ケンカザカリ】
巻頭カラー「ケンカザカリ」（原作／カツラギゲンキ 漫画／漆白 慶）【Q研】
カラーつき「Q研」（赤堀君）【愛の流星カウーパ】
カラーつき「愛の流星カウーパ」（雨蘭）【地雷グリコ】
「地雷グリコ」漫画／暁月あきら 原作／青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊）【ふたりエッチ】
「ふたりエッチ」（克・亜樹）