【「ヤングアニマル」3号】 1月23日 発売 価格：530円

白泉社は、「ヤングアニマル」3号を1月23日に発売した。価格は530円。

表紙と巻頭グラビアは東雲うみさん。ほんの少しの背徳感を味わえるグラビアを披露する。特別付録には「『東雲うみ』両面クリアファイル」が付いてくる。巻末グラビアには柑橘めたるさんが登場する。

マンガの巻頭カラーは、新連載「ケンカザカリ」。「Q研」、「愛の流星カウーパ」がカラーつきで登場。そのほか、「地雷グリコ」、「ふたりエッチ」の最新話も掲載される。

【表紙&巻頭グラビア】東雲うみ（撮影：西條彰仁）

【巻末グラビア】柑橘めたる（撮影：フジシロタカノリ）

【ケンカザカリ】

巻頭カラー「ケンカザカリ」（原作／カツラギゲンキ 漫画／漆白 慶）

【Q研】

カラーつき「Q研」（赤堀君）

【愛の流星カウーパ】

カラーつき「愛の流星カウーパ」（雨蘭）

【地雷グリコ】

「地雷グリコ」漫画／暁月あきら 原作／青崎有吾（「地雷グリコ」KADOKAWA刊）

【ふたりエッチ】

「ふたりエッチ」（克・亜樹）