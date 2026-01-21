¡Ö½÷¤Î¤¯¤»¤Ë¡×¡Ö¤À¤«¤é36¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×Æ±Î½¤Î¿Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¸Å²á¤®¤Æ¶ÃØ³¡ª²æËý¤Ê¤é¤ºÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Úºî¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡Û
º§³èÃæ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÇ¯²¼ÃË»Ò¡¦¤³¤¦¤¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥³¡£¸«¤¿ÌÜ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Âç¼êIT´ë¶È¶Ð¤á¤À¤·¡¢¤¤¤¤¤«¤â!?¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿©»ö¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö1±ßÃ±°Ì¤Î¥ï¥ê¥«¥ó¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¿!!¾×·â¤Î¡È¥ï¥ê¥«¥óÃË¡É¤È¡¢¤ª¤´¤é¤ì¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¡È¾¼ÏÂ½÷¡É¤Ï°ì¸«¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¸ß¤¤¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÍý²ò¤ò¤·¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤ËÆ±À³¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¤³¤í¡¢Æ±´ü¤Î»³²¼¤â·ëº§¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ç¯²¼¤Îº§Ìó¼Ô¤¬¡ÖÉÄ»ú¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤»Ï¤áº¤ÏÇ¤¹¤ë»³²¼¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¤¿¤Á¤Ë°ì½ï¤Ë¼Â²È¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¿Æ¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ß¡Ä¡£
¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥µ¡¼º§³è½÷»Ò¤¬¡¢¹çÍý¼çµÁ¤ÊÍý·ÏÃË»Ò¤È¤ÎÎø¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¡Ö¡Ø½÷¤Ï¤ª¤´¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¾¼ÏÂ°ú¤¤º¤ê½÷¤¬¡¢º§³è¤·¤¿ÏÃ¡×¡£12´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î¥³¥Ë¥· ¥Ê¥Ä¥³¤µ¤ó¤ËÀ©ºîÈëÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½12´¬È¯Çä¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª12´¬¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª12´¬¤Ç¤ÏÁ°´¬¤«¤éÂ³¤¤¤¿Æ±´ü¡¦»³²¼¤ÎÌ»ÍÜ»ÒÌäÂê¤¬²ò·è¤·¡¢¥¢¥¤¥³¤¿¤Á¤â¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¥³è¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤êÆþÀÒÆü¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·ëº§¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¢¥¤¥³¤È¤³¤¦¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½12´¬¤Ï¡¢Æ±´ü¡¦»³²¼¤ÎÀ×¼è¤êÌäÂê¤ÎÂ³¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤¢¤ë»³²¼²È¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸Å¤¤¹Í¤¨Êý¡×¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥Ë¥·¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â¸Å¤¤¹Í¤¨Êý¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿¡Ä¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ä¤Ï¤ê¡¢ÅÔ²ñ¤è¤ê¤âÅÄ¼Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸Å¤¤¹Í¤¨Êý¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤Î²¿¿Í¤«¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½÷¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À¤é»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ²È¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¿ÆÀ¤Âå¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬·ù¤Ç¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤¬30ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤Ê¤¼·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«!?¡×¤ÈÆ±Î½(¤½¤ì¤â¼ã¤¤)¤ËËÜµ¤¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»³²¼¤Î¼Â²È¤ÏÃÏÊý¤Î»³±ü¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯ÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÌ¡²èÀ©ºî¤ÏÀµÄ¾¤Ä¤é¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤³¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÃËÀäÂÐ·ù¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥³¤¬¡¢¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊ¤¤·¤Æ¤¯¤ëÇ¯²¼¤ÎÈà¤Î¸ÀÆ°¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜºî¡£º§³è¤ä·ëº§¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÉÁ¼Ì¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥³¥Ë¥· ¥Ê¥Ä¥³(@natsukoni81)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
