Photo: はらいさん

ChatGPTさん、頼りになるよ…。

アップデートを重ねるごとに確実に進化してると感じられるApple Intelligence。iOS 26では『電話』アプリで録音した通話内容を要約したり、AirPodsを使ったライブ翻訳に対応しましたが、肝心のSiriがもっと賢くなることでApple（アップル）のAIの魅力が一気に増すことは間違いないでしょう。

今年中にはGeminiベースで賢くなるSiriが登場することが先日発表されましたが、現時点では複雑な質問やリクエストはChatGPTに全振りすることで、より詳しい回答を得ることができます。

ChatGPT機能拡張は、有効にしておいて損はないはず

Image: はらいさん

Apple Intelligenceは、被写体を調べるのに便利なビジュアルインテリジェンスや文章の作成に役立つ作文ツールなどを使うことができますが、ChatGPTの力を借りることでより質の高い回答を得ることができます。

Apple IntelligenceとChatGPTの連携により、Siriに尋ねた質問をそのままChatGPTに聞くことができるため、どうせなら上手く活用したいですよね。Apple Intelligence対応のiPhoneでは『設定』アプリ→Apple IntelligenceとSiri→ChatGPT→ChatGPTを使用から、ChatGPT機能拡張をオンにできます。

ChatGPTのアカウントを紐付けておくと、Siriを通して聞いたChatGPTとのやり取りの履歴を『ChatGPT』アプリで確認できるようになります。万が一問題が解決しないままやり取りが終了してしまったとしても、『ChatGPT』アプリを開けばそのやり取りをすぐに再開できるのもメリットと言えるでしょう。

Image: はらいさん 左：ChatGPT 無料版アカウントで紐付けした画面。右：ChatGPT Plusアカウントで紐付けした画面。

1ヶ月あたり3000円のChatGPT Plusを利用している場合、アカウントを紐付けることで無料版と比べて写真やファイルのアップロードや画像生成、メッセージ数などに関する上限が引き上げられるほか、より高度なモデルへのアクセスが可能になるため、ChatGPT Plusを契約しているユーザーこそアカウントを紐付けしておいて損はないのかなと。

Siriに質問→そのままChatGPTに聞けるのがかなり便利

たとえば、ネット記事を読んでいる最中に商品名を知りたいモノを見かけたとします。このときSiriに「この画像に写ってるものは何？」と聞くと、ChatGPTは画像検索の態勢に入り、より詳しい回答をユーザーに提供するためにスクショした画像をChatGPTに送信（共有）していいか尋ねてきます。

送信をタップすると、数秒後にChatGPTによる回答が表示されます。どのサイトに掲載されていた画像なのか、何という商品名なのか正確な情報で伝えてくれました。ほかの画像検索ツールを使って調べたり、わざわざアプリを起動することなく、同じ画面上で質問から回答まで完結できるのは強みといえるでしょう。

Image: はらいさん

時短テクニックとして、ロック画面でSiriを起動した後に直接ChatGPTに質問を投げちゃうのもオススメです。『Safari』や『ChatGPT』アプリをわざわざ開いて調べるほどではなく、ちょっとした疑問を解決したいときに役立ちます。

Siriではなく最初からChatGPTに質問したい場合は、「ChatGPTで〇〇を調べて」みたいに言うと、ダイレクトにChatGPTで処理が行われるため、時間と手間を省いてより質の高い回答を得ることができますよ。

ChatGPT機能拡張のリクエストを確認がオンの場合、ChatGPTに情報を送信しようとする度に「その答えを調べるためにChatGPTを使用しますか？」との確認が入るため、省きたい方はオフにしておきましょう。※写真やファイルが送信される場合は必ず確認が発生します。

『写真』アプリでは、アドバイスを求めたいときにも役立つ

Image: はらいさん

SiriとChatGPTの組み合わせにより、該当の写真について評価やアドバイスをしてくれる点もかなり面白いポイントの1つです。

たとえば、『写真』アプリに保存されているコートの画像を表示した状態で「このコートに合うコーデを教えて」みたいな感じで聞くと、まるでアパレル店員さんが自分のiPhoneにいたかのようにしっかりとコーデの例をいくつか挙げてくれます。新たに購入した衣類やコーデに迷う服はiPhoneで撮影しておいて、悩んだときにはパッと相談できるのが便利で気に入っています。

ちなみにiOS 26以降のバージョンをインストールしたiPhoneは音声入力に加えて、ホーム画面の下をダブルタップして文字入力でもSiriにリクエストを送信することができます。電車の中やカフェ、図書館など声を出しずらい場所はもちろん、文字入力の方が楽と感じる方はぜひ試してみてください。

Image: はらいさん

それと最近個人的にハマっているのは、iPhoneで撮影した写真についてChatGPTにアドバイスを求める、という使い方です。評価してほしい写真を表示したら、あとはSiriを起動してChatGPTにアドバイスを求めるだけでOK。撮影時に意識した方が良いことをしっかりと教えてくれます。自分のようにカメラを勉強したい人にとってはかなり参考になるんじゃないかな？と感じました。

Source: Apple