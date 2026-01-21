Îé°á¡¢ÀîÃ«³¨²»¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¥ê¥ê¡¼¥¹
Îé°á¤¬¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ä¥æ¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡¢Îé°á¡£¡Ö¥Ä¥æ¡×¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô136Ëü¿Í¡¢ÁíºÆÀ¸²ó¿ô4.5²¯²óÄ¶¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¤è¤ê¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£MAISONdes¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆüÍËÆü¤Î¥á¥¾¥ó¥Ç¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ãË¡·úÃÛ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤Îé°á¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡£¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ÏÀîÃ«³¨²»¤ò¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Ado¡Ö°¤½¤Íå¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎMV¤ä¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë»ûÅÄ¤Æ¤é¤¬Ã´Åö¡£Îé°á¤ÈÀîÃ«³¨²»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ûÅÄ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬ÀÚ¤ê³«¤«¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
Îé°á
¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯ feat.ÀîÃ«³¨²»¡×
ºî»ì¡§Îé°á¡¢ÀîÃ«³¨²»
ºî¶Ê¡§Îé°á¡¢³ÑÅÄÎ´ÂÀ¡Ê¥â¥Î¥ó¥¯¥ë¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§³ÑÅÄÎ´ÂÀ¡Ê¥â¥Î¥ó¥¯¥ë¡Ë
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë0:00¡Á
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://orcd.co/heartmark
£Ø¡§https://x.com/reibowwow
Instagram¡§https://www.instagram.com/reibowwow/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@reibowwow
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@reibow_wow
