楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年1月20日は、実用性とデザイン性を兼ね備えたmotorola（モトローラ）のスマートフォン「motorola edge 40 neo」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

PANTONEがデザインを監修。圧倒的な所有欲を満たす「motorola edge 40 neo」が45%ポイント還元

世界共通の色見本として知られるPANTONE（パントン）と共同でデザインした、motorola（モトローラ）の「motorola edge 40 neo」が45%ポイント還元でお得。

鮮やかな「カリビアンブルー」とスタイリッシュな「ブラックビューティ」の2色を採用。特別に厳選したカラーが、自分らしさを表現。人とかぶらない特別感が魅力です。

背面にはウルトラソフトプレミアムヴィーガンレザーを使用し、指紋が目立ちにくく、手に馴染みやすいですよ。

没入感の高いカーブディスプレイが特長。ロングバッテリー＆ターボチャージで使い勝手抜群

6.55インチの高精細pOLEDカーブディスプレイは144Hzの高リフレッシュレート。映画や動きの激しいアクションゲームでも映像が途切れることなく滑らかに表示します。

エンドレスエッジでベゼル（枠）が極限まで細く、動画視聴時の没入感が抜群。また、片手での握りやすさにも貢献しています。

CPUには処理能力と省電力に優れた「MediaTek Dimensity 7030」を採用。複数のアプリを起動してもストレスのない操作感を実現。サクサク動きつつ、バッテリーの消費も抑えてくれます。

5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間駆動を実現。「68W TurboPower チャージ」に対応しており、15分の充電で最大50%の充電が完了します。

光学式手ブレ補正に対応したメインカメラが秀逸。もちろんSuicaやiDも使える！

重さはわずか約170g〜172gと軽く、ポケットに入れて持ち運んでも違和感なし。

5000万画素のメインカメラは光学式手ブレ補正付き。歩きながらの動画撮影や、夜間のスナップ撮影も安定して綺麗に仕上がります。

おサイフケータイ（FeliCa）に対応し、SuicaやiD、QUICPayなども使えて便利。

IP68の防水・防じん性能で、水辺が近い場所や雨の中でも安心して使えます。

Motorola edge 40 neo SIMフリースマートフォン 8GB/256GB 68W TurboPowerチャージャー同梱 54,800円 （45％還元：1月29日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

