【通貨別まとめと見通し】ポンド円 調整完了からの再上昇なるか
先週のまとめ
先週のポンド円は、週前半に214.29円という極めて高い水準まで上昇したが、週後半には一転して急落し、210.62円まで売り込まれるなど、非常に激しい値動き（ボラティリティ）を見せた。週前半（1/12-1/14）は211円台後半から堅調に推移し、13日夜から14日にかけてピークを迎えた。13日23時頃には期間中最高値214.29円を記録。英国のインフレ高止まり懸念がポンドを押し上げた。週後半（1/15-1/19）は15日の欧州市場から売りが加速。185円を超えていたユーロ円同様、ポンド円も利益確定売りに押された。19日早朝には210.62円の安値をつけたが、その後は急速に買い戻され、212円台を回復して週を終えた。
テクニカル分析
レジスタンス 2 214.30円付近 1/13に記録した期間中最高値。最重要の上値目処。
レジスタンス 1 212.80 - 213.00円 1/15にサポートとして機能していたが、現在は蓋となる水準。
サポート 1 211.50 - 211.70円 1/12の始値付近であり、反発後の押し目として意識される。
サポート 2 210.60円付近 1/19の最安値。ここを割ると210円割れの危機となる。
RSI (14) 13日の高値圏では80％に迫る「極めて強い買われすぎ」の状態であった。19日の安値局面で一時30％を割り込み「売られすぎ」水準に達したが、現在は38～40％付近まで回復。依然として弱気圏にあるものの、過熱感は完全にリセットされ、底打ちの兆候を見せている。
MACD 14日から15日にかけてMACDラインがシグナルラインを上から下に突き抜ける「デッドクロス」が発生した。ヒストグラムのマイナス幅は19日朝に最大となったが、現在はその幅が縮小しており、下落の勢いが減退し、反転上昇の準備段階にあることを示唆している。
日足・4時間足レベルでは依然として上昇トレンドの中にあるが、短期（1時間足）では14日の高値を起点とした急激な調整局面にある。19日の反発が鋭かったことから、210円台半ばが強力なサポートとして意識されていることが確認された。
今週のポイント 調整完了からの再上昇なるか
メインシナリオ：19日の安値（210.62円）をボトムとし、1時間足レベルでのMACDゴールデンクロスを待つ展開。212.80円（レジスタンス1）を明確に上抜けることができれば、調整完了とみなされ、再び214円を目指す強気相場へ回帰する可能性が高い。
対抗シナリオ：反発が212円台後半で抑えられ、再び211円台へ沈む展開。もし210.60円のサポートを割り込んだ場合、テクニカル的な「三尊天井」のような形が意識され、208円付近までの大幅な続落リスクが生じる。
今週の主な予定と結果
英国
01/19 09:01 ライトムーブ住宅価格 （1月） 結果 2.8% 前回 -1.8% （前月比）
01/19 09:01 ライトムーブ住宅価格 （1月） 結果 0.5% 前回 -0.6% （前年比）
01/20 16:00 ILO失業率 （11月） 予想 5.1% 前回 5.1%
01/20 16:00 雇用統計 （12月） 前回 4.4% （失業率）
01/20 16:00 雇用統計 （12月） 前回 2.01万件 （失業保険申請件数）
01/21 16:00 消費者物価指数（CPI） （12月） 予想 0.3% 前回 -0.2% （前月比）
01/21 16:00 消費者物価指数（CPI） （12月） 予想 3.3% 前回 3.2% （前年比）
01/21 16:00 消費者物価指数（CPI） （12月） 予想 3.2% 前回 3.2% （コア・前年比）
01/21 16:00 小売物価指数（RPI） （12月） 予想 0.5% 前回 -0.4% （前月比）
01/21 16:00 小売物価指数（RPI） （12月） 予想 4.1% 前回 3.8% （前年比）
