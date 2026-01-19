1月25日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に、アーティストの渋谷すばる（44）が出演すると発表された。番組公式SNSで予告映像が公開されると、ネット上で渋谷の“激変姿”に驚きの声が広がっている。

’18年末に関ジャニ∞（現SUPER EIGHT）を脱退して以降、ソロアーティストとして活動している渋谷。『おしゃれクリップ』では赤裸々に現在の心のうちを語るようで、同番組の予告映像では、グループ時代をともにした横山裕（44）と再び同じステージに立った際の感想を話す様子が映し出されていた。

ほかにも渋谷の母親がテレビに初登場し、渋谷がジャニーズ事務所に入所した経緯を明かしたり、《母の推しはずっと「渋谷すばる」です》などと書かれた感動の手紙が紹介されたりするという。

昨年11月、ニューアルバムをリリースしたタイミングで雑誌のインタビューにこたえたことはあったものの、地上波のトーク番組に出演するのは久々となる渋谷。そのため、一部ネットユーザーからは渋谷の外見の変化を指摘する、こんな声があがっている。

《やっぱりここ数年ですばちゃん顔かわったよね〜何とも言えないけど鼻が目立つようになったような…》

《すばるくんなんか顔の雰囲気変わった？イメージと違うんやが》

《一瞬誰か分からなかった》

「もともと細身な方ですが、予告映像の渋谷さんはグループ在籍時よりもさらに輪郭がシュッとしていて、別人のように見えました。とはいえ独立してから7年も経ちますから、当時と印象が変わるのは当然でしょう。

渋谷さんは独立後、自身のレーベルを立ち上げ、ワールドワイドな音楽活動を展開するべく、’19年にワーナーミュージック・ジャパンと契約しましたが、’22年3月に契約が終了。その後は個人事務所を立ちあげるなど、一人で道を切り拓いてきました。

そんな苦悩や経験を経たためか、顔全体に小じわは増えていましたが、以前よりも大人の魅力と渋みが増したように思います」（芸能ライター）