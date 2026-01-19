Mr.Children、ドラマ『リブート』主題歌「Again」リリックビデオ公開！ニューアルバム『産声』アートワーク＆収録曲も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mr.Childrenが、1月19日に配信リリースしたTBS系日曜劇場『リブート』の主題歌「Again」のリリックビデオを公開。

さらに、3月にリリースするニューアルバム『産声』のアートワークと収録曲が解禁された。

■ニューアルバムには「Again」を含む全13曲を収録

2025年初頭より、ニューアルバムの発売を見据えた本格的な制作期間へ突入することを公言していたMr.Children。バンド4人は、音にのみ没入し、向き合い続け、「Mr.Children の音楽が秘める無限の可能性」を探究。一音一音に生命を宿した、渾身の最高傑作を完成させた。

TBS系日曜劇場『リブート』主題歌「Again」含む全13曲を収録。マスタリングはJoe LaPorta（Sterling Sound）が担当。進化を続けるミスチルサウンドを味わえる。

Art Direction ＆ Designは、森本千絵（goen°）が担当した。

そしてアルバムリリース後には、『Mr.Children Tour 2026』開催も決定。4月4日の千葉・ららアリーナ東京ベイを皮切りに11月22日の広島グリーンアリーナまで、全国14会場28公演を開催する。

メイン写真：「Again」リリックビデオ サムネイル画像

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Again」

2026.03.25 ON SALE

ALBUM『産声』

＜収録曲＞

1. キングスネークの憂鬱

2. Again

3. Saturday

4. ウスバカゲロウ

5. Glastonbury

6. 禁断の実

7. 平熱

8. 空也上人

9. Stupid hero

10. Nowhere Man ～喝采が聞こえる

11. 産声

12. Umbrella

13. 家族

■関連リンク

Mr.Children OFFICIAL SITE

https://www.mrchildren.jp/

■【画像】『産声』ジャケット画像 他