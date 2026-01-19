サッポロビールは、「サッポロ生ビール黒ラベル」の通年型ブランド体験拠点「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」を、大阪市梅田の「LINKS UMEDA」に今年夏季にオープンする。

本体験拠点は「最もビールがおいしい瞬間はその日の1杯目。」というコンセプトのもと、来店した消費者に、その日の1杯目を完璧な生ビール体験でスタートしてもらうことを徹底的に追求したビヤバー。

2019年に銀座で開業した1号店は、昨年リニューアルを行い、年間来店者数が初めて10万人を突破した。2号店となる「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」でも、提供品質に極限までこだわった生ビールとブランドの世界観を凝縮し、西日本の中心地梅田で消費者とより深く繋がることを目指す。

「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」では、注ぎ方が異なる3つの黒ラベル「ザ・パーフェクト黒ラベル」「ファースト」「ハイブリッド」の中から、1日2杯まで楽しめる。店内には黒ラベルオリジナルの逸品を購入できる「THE SHOP」エリアを設け、ECショップ「サッポロ生ビール黒ラベル THE SHOP」で展開する一部グッズの販売を行う。

「サッポロ生ビール黒ラベル」は独自の世界観と生ビールのうまさを進化させ続け、これからもさまざまな消費者接点で、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びや大人の自分を表現できる喜びを提供していく。

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くの消費者に愛され続けてきた。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品となっている。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランス、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指している。

黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していく。

［「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA」概要］

店名：サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR OSAKA

所在地：大阪府大阪市北区大深町1−1 LINKS UMEDA 1F

オープン日：夏季

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp