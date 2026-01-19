毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週はG-SHOCKの新モデルです。

圧倒的な耐衝撃性能を誇りつつ、電池交換の頻度の少ないソーラー充電を採用。さらに、デジタルモデルには視認性の高いMIP液晶が搭載される最新のG-SHOCKシリーズ。そして近年、注目の機能が「スマートフォンリンク」なんです！

今回、紹介したモデルだとBZ5000DとB1000Dがスマートフォンリンクを搭載。専用アプリと時計をブルートゥース接続して、国内でも海外でも時刻の自動修正を行なえ、時計から携帯電話を探索できる機能もあり。スマホと連携して、より便利に使えるのも新モデルの推しポイントです！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【アイコニックデザインの超定番！】

G-SHOCK 5000 SERIES GMW-BZ5000D-1JF

カシオ計算機／9万3500円

超定番の5000シリーズのデザインで外装はフルメタル仕様。さらに、デジタル表示部にはMIP液晶を採用した最新モデル。MIP液晶は日差しの強い屋外でも視認性が良く、高精細表示でウオッチフェースをさまざまなフォントに切り替え可能。ベゼルとセンターケースを上下で連結した独自構造で、強靱な耐衝撃性能も踏襲！

【メタル外装のアナログモデル！】

G-SHOCK G-STEEL GST-B1000D-1AJF

カシオ計算機／6万6000円

アナログ、八角形のメタルボディを採用した最新モデル。耐衝撃性能をしっかり維持しつつ、立体的で視認性の高い文字盤を収納するケースの厚さは11.6mmという薄型仕様。カジュアルとビジネス、そしてスポーツでも使いやすいのがポイントです！

【ゴツさで選ぶなら、これ！】

G-SHOCK FROGMAN GW-8200TPF-1JR

カシオ計算機／9万4600円

おなじみの左右非対称デザインのフロッグマン。本製品は南アメリカに生息する「ミスジヤドクガエル」をモチーフにした蛍光グリーンのストライプを配置したスペシャルカラーを採用。

ケース背面の刻印、ライト点灯時にもミスジヤドクガエルが出現。ISO規格200m潜水用防水機能、蛍光灯の光でも発電するタフソーラー機能も搭載です！

【デザインと機能が斬新すぎ！】

G-SHOCK GA-V01 SERIES

カシオ計算機／各2万1450〜2万3100円

タフネス性能はそのまま、有機的な外装デザインを取り入れた新シリーズ。ケースを保護する新しい耐衝撃構造、磁石の力で針を固定するマグネティックホールディング構造など、デザインだけでなく新技術も満載のモデルです！

取材・文／直井裕太