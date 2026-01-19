気持ちは行動に表れる。男性が無意識にやってしまう「本命確定行動」
本命の女性ができると、多くの男性はわかりやすく女性への恋心や好意を伝えようとするもの。
そこで今回は、そんな時に男性が無意識にやってしまう「本命確定行動」を紹介します。
本命女性を目で追うようになる
女性のことを目で追うようになるのは、男性の代表的な本命確定行動の１つ。
女性が今何をしているのか、誰とよく会話しているのか、他の男性と親しくしている様子がないかなど、本命女性のことを目で追っては細かく行動をチェックしてしまうのです。
紳士的な対応を見せるようになる
男性は本命女性に対して紳士的な対応を見せるようになります。
それは本命女性から「素敵な男性と思われたい」と強く感じている証拠。
なので、女性が何か行動を起こそうとするとエスコートするような振る舞いを見せたり、女性が困っていそうなら「自分が何か助けになるなら…」と声をかけたり、女性から頼まれごとをすれば自分のやっていることを中断して即対応したりなど、女性からの評判を上げるための行動を無意識にしてしまうでしょう。
本命の女性ができるとわかりやすく行動が変わる男性は少なくありません。
なので、気になる男性に今回紹介した行動や変化が見られないか、ぜひ確認してみてくださいね。
