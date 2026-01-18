2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÉ±µ³»Î¤ÏÈÚÂ²¤Î²Ç¡Ù¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È·èÄê¡ªOP¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÁ°ÅçËãÍ³¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤Ïsajou no hana¤¬Ã´Åö¡ª
2026Ç¯4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡¢¸¶ºî¡¦¥³¥È¥Ð¥Î¥ê¥¢¥¤Ë¤è¤ë¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡ØÉ±µ³»Î¤ÏÈÚÂ²¤Î²Ç¡Ù¡£²¦¹ñºÇ¶¯¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¡ÈÉ±µ³»Î¡É¤Î¥»¥é¥Õ¥£¡¼¥Ê¤¬ÈÚÂ²¤ËÇÔ¤ì¤ÆÊáÎº¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÚÂ²²¦¤Î¥ô¥§¡¼¥ª¥ë¤ËÇ®Îõ¤Ëµáº§¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÈà¤ÎÁÇ´é¤ä°ÛÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¸«¼±¤ò¹¤á¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëºîÉÊ¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±ºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·èÄê¡ªOP¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÁ°ÅçËãÍ³¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤Ïsajou no hana¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥óPVÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢OP¥Æ¡¼¥ÞED¥Æ¡¼¥Þ¤É¤Á¤é¤â¤¤¤ÁÁá¤¯Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Á°ÅçËãÍ³
OP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖBEAUTIFUL¡×¤ò¤¦¤¿¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Á°ÅçËãÍ³¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤é°ÛÊ¸²½¡¦Â¿¼ïÂ²¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤ª¤±¤ëÊÉ¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¾¼Ô¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½Âå¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡¢¤½¤ì¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¤½¤Î¸ÄÀ¤¬½¸¤Þ¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Èþ¤·¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»ý¤Ä¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
sajou no hana
ED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥·¥ë¥Ù¥¥³¥È¡×¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¥»¥é¥Õ¥£¡¼¥Ê¤¬°ÛÊ¸²½¤ä¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò½Å¤Í¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛÁü¤À¤±¤Ç¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Àè¤Ç´¶¤¸¤ë¿·Á¯¤Ê¥È¥¥á¥¤ò¤³¤Î¶Ê¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢
À§ÈóÊª¸ì¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
OP¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖBEAUTIFUL¡×
Á°ÅçËãÍ³
ºî»ì¡§¿¼Àî¶×Èþ
ºî¶Ê¡§OHTORA / New K
ÊÔ¶Ê¡§New K
ED¥Æ¡¼¥Þ
¡Ö¥·¥ë¥Ù¥¥³¥È¡×
sajou no hana
ºî»ì¡§sana
ºî¶Ê¡§ÀÄÃ«
ÊÔ¶Ê¡§¥Ê¥Î¥¦
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉ±µ³»Î¤ÏÈÚÂ²¤Î²Ç¡Ù
ÊüÁ÷¾ðÊó
2026Ç¯4·î9Æü(ÌÚ)¤è¤êAT-X¡¢TOKYO MX¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢WOWOW´Þ¤àÁ´¹ñ22¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
AT-X¡¡4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë21:30¡Á¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷ Ëè½µ·îÍË9:30¡Á¡¿Ëè½µ¿åÍË15:30¡Á
TOKYO MX¡¡4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë22:30¡Á
£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë25:00¡Á
´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¡4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë25:45¡Á
WOWOW¡¡4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë25:00¡Á¡¡¢¨Á´ÏÃÌµÎÁÊüÁ÷
´Þ¤àÁ´¹ñ22¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
À¾Êý¤Î¥¤¥ë¥É¥ì¥ó²¦¹ñ¤¬ÅìÊý¤ÎÈÚÂ²À¬È²¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¿ôÉ´Ç¯¡½¡£
²¦¹ñºÇ¶¯¤ÈÌ¾¹â¤¤¡ÈÉ±µ³»Î¡É¥»¥é¥Õ¥£¡¼¥Ê¡¦¥É¡¦¥é¥ô¥£¥é¥ó¥È¤Ï¡¢
ßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤ëÅìÊýÀ¬È²¤Ë¤ÆÈÚÂ²¤ËÇÔ¤ì¡¢ÊáÎº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¡Ä¤¯¤Ã¡¢»¦¤»¡ª¡×
ÇÔËÌ¤·¤¿½÷µ³»Î¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÎÍ¿«¤ÎÆü¡¹¡£
¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÚÂ²²¦¥ô¥§¡¼¥ª¥ë¤È¤Î·ëº§¤À¤Ã¤¿¡ª
Ç®Îõ¤Ëµáº§¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥»¥é¥Õ¥£¡¼¥Ê¤Ï¶¯ð×¤Ê°Õ»Ö¤ÇµñÀä¡£
¤·¤«¤·¡¢°ÛÊ¸²½¤È¤ÎÀÜ¿¨¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥ô¥§¡¼¥ª¥ë¤ÎÁÇ´é¤¬¡¢
¥»¥é¥Õ¥£¡¼¥Ê¤Î¿´¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä!?
É±µ³»Î vs. ÈÚÂ²²¦¡¢
¸µÅ¨Æ±»Î¤¬ËÂ¤°°ÛÀ¤³¦º§°ùëý¡¢³«Ëë!!
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¥³¥È¥Ð¥Î¥ê¥¢¥¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÅÄÃæ¹§¹Ô
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀõÀîÈþÌé
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÆÃÓÀ¯Ë§
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æ£ÅÄ¿¿µÝ¡¡È«»³ ¸µ
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¶â璐¹À
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Çò粼»í¿¥
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§µÆÃÓÀ¯Ë§¡¡Æ£ÅÄ¿¿µÝ¡¡È«»³ ¸µ¡¡¶â璐¹À
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÍûÕÜ萊
Èþ½ÑÀßÄê¡§¹Ó°æÏÂ¹À¡¡ºæ½Ù²ð
¿§ºÌÀß·×¡§¹ÓÌÚÎ´²ð
3D´ÆÆÄ¡§ÎÓÄÁ»³
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¶âÍÆ澯
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÏÂÅÄ½ÓÌé(¥¹¥ï¥é¡¦¥×¥í)
Ï¿²»Ä´À°¡§¿ÊÆ£¸øÎ´
Ï¿²»½õ¼ê¡§×¢¶¶³«ÅÐ
²»¶ÁÀ©ºîÃ´Åö¡§Ê¡ÅÄÍµ»Ò
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
²»³Ú¡§²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
ÊÔ½¸¡§¾åÌîÍ¦Êå¡ÊÌøÊÔ½¸¼¼¡Ë
¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¡§¥ì¥¤
ÇØ·Ê¡§Jumondou Seoul
»£±Æ¡§Jumondou Seoul
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¿ùËÜ¸÷»Ê
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¸«粼À¿¼£¡¡³ùÅÄ È¥
À©ºî¥Ç¥¹¥¯¡§°æÀî¿¿°ì
ÀßÄêÀ©ºî¡§µÜÅç Ë¨
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¼÷ÌçÆ²
À½ºî¡§¡ÖÉ±µ³»Î¤ÏÈÚÂ²¤Î²Ç¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥»¥é¥Õ¥£¡¼¥Ê¡¦¥É¡¦¥é¥ô¥£¥é¥ó¥È¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
¥ô¥§¡¼¥ª¥ë¡§Ãö¸Ô·Å»Î
¥Ä¥§¥Ä¥£¡§É©Àî²ÖºÚ
¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Þ¥ë¥·¥¢¥¹¡§Ëºê°¦À¸
¥¥Þ¥¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
¥·¥Ç¥£¥¦¥¹¡§¿ÀÃ«¹À»Ë
¥æ¥Õ¥¡¡§¶â¸µ¼÷»Ò
¥ô¥å¥Õ¥á¡¼¥¯¡§Ä«°æºÌ²Ã
¥«¥ë¥«¡¦¥í¥È¡§¾®ÎÓÍµ²ð
¥Ë¥à¥Ï¥é¡§µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«
¥ô¥¡¥¹¡§ÁêÇÏ¹¯°ì
¥°¥¢¥¹¡§µÆÃÓ¹¯¹°
¥Ð¥ë¥Ï¥¹¡§ÄÔ¿ÆÈ¬
¥Ê¥£¥ì¥¢¡§ÂçÃÏÍÕ
¡ãÁ°ÅçËãÍ³¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
2015Ç¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¥Æ¥£¥ô¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÉMYTH & ROID¡É(¥ß¥¹¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É)¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ëMayu¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£iTunesÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2017Ç¯11·î¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÎ¥Ã¦¡£
2019Ç¯4·îDigital Single¡ÖYELLOW¡×¤ÇÁ°ÅçËãÍ³¤È¤·¤Æ¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
Æ±Ç¯9·î¤ËSolo Debut Album¡ØFrom Dream And You¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Ë¹û¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤È¤Î¥³¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¡¢Á´¶Ê±Ñ¸ì»ì¤Îºî»ì¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ëÉé¤Î´¶¾ð¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²Î¤Ë°ä¤¹¤¿¤á¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤ê¡¢À¼¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡ãsajou no hana ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ·Ïµ Sirius the Jaeger¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÀ±³¨¡×¡Ê2018¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥â¥Ö¥µ¥¤¥³100¶¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö99.9¡×¤ËMOB CHOIR feat. sajou no hana¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥â¥»¥Ô¥¢¡×¡Ö¥°¥ì¥¤¡×¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Îsana¤ÏMOB CHOIR¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö99¡×/¡Ø¥â¥Ö¥µ¥¤¥³100¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡¢¡Ö1¡×/¡Ø¥â¥Ö¥µ¥¤¥³100 ·¡ÙOP¥Æ¡¼¥ÞÅù¤Ë»²²Ã¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥¹¥È¡¼¥ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢sana (sajou no hana)Ì¾µÁ¤ÇOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖHeaven¡Çs falling down¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡ÖEvergreen¡×/¡Ø·¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡¢¡ÖÅ·Åô¡×/¡Ø¸ ¿·¾Ï ÌÂµÜÊÓ¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡¢¡ÖÀÚ¤ê½ý¡×/¡Ø¸ ¿¼¾Ï ÌñºÒÊÓ¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥È¡×/¡Ø¹Ë¾÷¤Î½÷¿ÀÊÓ¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°Û½¤Íå¡ÙÂè2´üED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖTHE IOLITE¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤Æºî»ì¤âÃ´Åö¤·¡¢¹ª¤ß¤Ê¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
³°¸«¤«¤é¤ÏÍ½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ÎÉý¹¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
©コトバノリアイ・講談社/「姫騎士は蛮族の嫁」製作委員会
