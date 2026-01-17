ジャーナル スタンダードがスノーピークに別注　幅広い環境に対応するアパレル2型を発売

「ジャーナル スタンダード（JOURNAL STANDARD）」が、「スノーピーク（SNOW PEAK）」の別注シリーズの新作を発売する。1月21日から、ジャーナル スタンダード各店舗と京都の「ヴィジット ジャーナル スタンダード（VISIT JOURNAL STANDARD）」、ジャーナル スタンダードの公式オンラインストアで取り扱う。

同シリーズでは、スノーピークが推進するコットン製品のアップサイクルプロジェクト「UPCYCLE COTTON PROJECT」の思想を反映し、同ブランドならではの素材使いを取り入れている。新作は、都市とアウトドアフィールドを行き来できるアイテムとして、カーディガン（1万8150円）とシャツ（2万900円）を揃える。

カーディガンは、スノーピーク定番の度詰め杢（もく）素材をベースにしたスウェット生地を採用。糸染めによる鮮やかなピンクとグリーン、アイボリーの3色をラインナップする。シャツは、速乾性に優れたポリエステルを使用し、背面にはベンチレーションを搭載。袖を取り外し可能にすることで、幅広い環境で着用できるよう仕上げた。カラーはブラウンとグリーンの2色を用意する。