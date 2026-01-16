TVアニメ『【推しの子】』第3期挿入歌「Bのリベンジ」を収録したキャラクターソングCD Vol.5が3月25日リリース決定！さらに、オリジナルサウンドトラックVol.3も発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『【推しの子】』第3期の第一話の挿入歌である「Bのリベンジ」が収録されたTVアニメ「【推しの子】」キャラクターソングCD Vol.5がCDリリース決定！CDリリースに先駆けて、「Bのリベンジ」の先行配信がスタートした。

「Bのリベンジ」は、第1期の劇中歌である「サインはB」で作詞・作曲を務めた大石昌良が担当しており、これまでのB小町とは違う一面を感じられる楽曲となっている。ジャケットは、アニメ描き下ろしとなり、ライブ衣装のB小町が目を惹くデザイン。

キャラクターソングCD Vol.5には「Bのリベンジ」のほか、「チェキチェキ LOVE ME」「MY WILL」「キミインプレッション」を収録。この3曲は、ルビー、有馬かな、MEMちょの3名がそれぞれメインとなる楽曲となり、YouTube【推しの子】チャンネルにて視聴することができる。

さらに、4月8日にはTVアニメ「【推しの子】」オリジナルサウンドトラックVol.3のCDリリースも決定。対象店舗にて、キャラクターソングCD Vol.5とオリジナルサウンドトラックを同時に予約・購入をすると、法人別の限定特典をプレゼント。

＜キャスト、楽曲作家よりコメント＞

ルビー役 伊駒ゆりえ

Bのリベンジは、今のB小町だからこそ歌うことができる曲だと思います。

この世界で戦っていくための覚悟や鋭い輝きが詰まっていて、第３期の【推しの子】と共に噛み砕いていくと、より深く世界観に浸れるような気がします。

個人的には、歌詞に星がたくさん散りばめられているところがお気に入りです！

歌割りやB小町のパフォーマンスも含めてじっくり味わい尽くしていただきたい一曲です！

有馬かな役 潘めぐみ

“あなたのアイドル”が、こうも物語と共に変化を遂げて帰ってこようとは。「サインはB」と対になるような、マイナーチェンジにオマージュ、これまでの主題歌をも踏襲したかのような仕上がりになっているので。さすが大石さん・・・！！翳りを見せながらも、本音が散りばめられた歌詞。その歌い分けも秀逸ですので、注目して頂けますと幸いです。

MEMちょ役 大久保瑠美

これはある意味「サインはB」のアンサーソングだなと、私は感じました。

キャッチーなアイドルソングに全振りした「サインはB」とは違い、「Bのリベンジ」は苦しみながらもアイドルとして輝く生き様を表した曲だと思います。

夢見る可愛いアイドルだった子が、何か大きな挫折や葛藤があって、それでも這いあがろうとする…そんなストーリーを思わず頭の中で描いてしまう、想像力を掻き立てる曲で、初めて聞いた時はゾクゾクしました。

感じ取ってくれると嬉しいです。「Bのリベンジ」、何度でも聞いてください！

「Bのリベンジ」作詞・作曲 大石昌良

【推しの子】第3期挿入歌、B小町の新曲「Bのリベンジ」作詞作曲させていただきました！

あの日のB小町が果たせなかった夢を、再び勢いに乗る新生B小町がリベンジするというテーマ感で、少し大人なB小町楽曲をイメージしながら書き下ろさせていただきました！

楽曲の中で「サインはB」のメロディをサンプリングしたり、歌詞もいろいろと仕掛けたりしてます！

ぜひ楽しんでいただければ！よろしくお願いします！

●楽曲情報

「Bのリベンジ」

歌：B小町 ルビー（CV：伊駒ゆりえ）、有馬かな（CV：潘めぐみ）、MEMちょ（CV：大久保瑠美）

先行配信中



作詞・作曲：大石昌良

編曲：大石昌良、RINZO

配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/x3stahyTk

●リリース情報

TVアニメ「【推しの子】」キャラクターソングCD Vol.5

歌：B小町 ルビー（CV：伊駒ゆりえ）、有馬かな（CV：潘めぐみ）、MEMちょ（CV：大久保瑠美）

2026年3月25日発売

価格：￥1,980（税込）

品番：ZMCZ-18891

＜収録曲＞＊アニメ描き下ろしジャケット仕様＊

01.Bのリベンジ

歌：B小町 ルビー（CV：伊駒ゆりえ）、有馬かな（CV：潘めぐみ）、MEMちょ（CV：大久保瑠美）

作詞・作曲：大石昌良 編曲：大石昌良、RINZO

02.チェキチェキ LOVE ME

歌：B小町 ルビー（CV：伊駒ゆりえ）、有馬かな（CV：潘めぐみ）、MEMちょ（CV：大久保瑠美）

作詞・作編曲：本田正樹

03.MY WILL

歌：B小町 有馬かな（CV：潘めぐみ）、ルビー（CV：伊駒ゆりえ）、MEMちょ（CV：大久保瑠美）

作詞・作編曲：Kijibato

04.キミインプレッション

歌：B小町 MEMちょ（CV：大久保瑠美）、有馬かな（CV：潘めぐみ）、ルビー（CV：伊駒ゆりえ）

作詞・作編曲：アオワイファイ

他instrumental含む全8曲収録

TVアニメ「【推しの子】」オリジナルサウンドトラックVol.3

音楽：伊賀拓郎

2026年4月8日発売

価格：￥3,520（税込）

品番：ZMCZ-18881

CD 2枚組

法人別 限定特典

アニメイト： オリジナル缶バッジ（75mm）

ゲーマーズ： オリジナル缶バッジ（75mm）

ソフマップ／アニメガ（一部アニメガ店舗除く）： オリジナルアクリルコースター（正方形76mm）

対象商品

TVアニメ「【推しの子】」キャラクターソングCD Vol.5

品番：ZMCZ-18891 価格：1,980円（税込）

発売日：2026年3月25日（水）

TVアニメ「【推しの子】」オリジナルサウンドトラック Vol.3

品番：ZMCZ-18881 価格：3,520円（税込）

発売日：2026年4月8日（水）

配布時期：2026年4月8日（水） 〜 無くなり次第終了

注意事項

上記2タイトルを同時にご予約・ご購入のお客様が対象となります。

特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

一部取り扱いのない店舗もございます。お渡し方法など詳細は各店舗へお問い合わせください。

特典の絵柄・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

●作品情報

TVアニメ「『【推しの子】』」

TOKYO MX 毎週水曜 23:00〜

サンテレビ 毎週水曜 24:00〜

KBS京都 毎週水曜 24:00〜

テレビ和歌山 毎週水曜 24:00〜

奈良テレビ放送 毎週水曜 24:00〜

びわ湖放送 毎週水曜 24:00〜

岐阜放送 毎週水曜 24:10〜

AAB秋田朝日放送 毎週水曜 24:15〜

三重テレビ放送 毎週水曜 24:20〜

TSKさんいん中央テレビ 毎週水曜 24:45〜

熊本朝日放送 毎週水曜 24:50〜

NBC長崎放送 毎週水曜 24:56〜

テレビユー福島 毎週水曜 24:58〜

FBC福井放送 毎週水曜 24:59〜

BS11 毎週水曜 25:00〜

テレビ愛知 毎週水曜 25:00〜

テレビ北海道 毎週水曜 25:00〜

tbc東北放送 毎週水曜 25:00〜

tvk 毎週水曜 25:00〜

群馬テレビ 毎週水曜 25:00〜

とちぎテレビ 毎週水曜 25:00〜

テレビ愛媛 毎週水曜 25:15〜

KSB瀬戸内海放送 毎週水曜 25:20〜

KKB鹿児島放送 毎週水曜 25:20〜

RCC中国放送 毎週水曜 25:25〜

IBC岩手放送 毎週水曜 25:28〜

チバテレ 毎週水曜 25:30〜

テレ玉 毎週水曜 25:30〜

TVQ九州放送 毎週水曜 25:30〜

MRO北陸放送 毎週水曜 25:30〜

NST新潟総合テレビ 毎週水曜 25:40〜

UMKテレビ宮崎 毎週水曜 25:54〜

abn 長野朝日放送 毎週水曜 25:55〜

SBS静岡放送 毎週水曜 26:00〜

UTYテレビ山梨 毎週水曜 26:30〜

AT-X 毎週木曜 22:00〜（リピート放送：毎週月曜 10:00〜／毎週水曜 16:00〜）

配信情報

ABEMAにて地上波同時・単独最速配信開始

ABEMA 毎週水曜 23:00〜

その他サイトも順次配信予定

※放送・配信日時は変更になる可能性があります。予めご了承ください。

＜INTRODUCTION＞

物語は新たなステージへ──

『POP IN ２』のリリースから半年。

ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。

アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。

一方で、かなは以前の明るさを失っていた。

そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、

ルビーは芸能界を駆け上がる。

────嘘を、武器にして。

【STAFF】

原作：赤坂アカ×横槍メンゴ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）

監督：平牧大輔

シリーズ構成：田中 仁

キャラクターデザイン：平山寛菜

総作画監督：平山寛菜、室賀彩花、水野公彰、朱里、森田莉奈、稲手遥香、錦 寛乃

メインアニメーター：沢田犬二

美術監督：宇佐美哲也(スタジオイースター)

美術設定：水本浩太(スタジオイースター)

色彩設計：芦原明音

撮影監督：耼野貴文

編集：坪根健太郎

音楽：伊賀拓郎

音響監督：高寺たけし

音響効果：川田清貴

アニメーション制作：動画工房

【CAST】

アクア:大塚剛央

ルビー:伊駒ゆりえ

有馬かな:潘めぐみ

黒川あかね：石見舞菜香

MEMちょ：大久保瑠美

アイ:高橋李依

原作情報

全世界シリーズ累計2500万部突破

原作コミック1巻〜16巻好評発売中！

