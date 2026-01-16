[1.16 AFC U23アジア杯準々決勝](ジッダ)

※20:30開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 23 荒木琉偉

DF 2 梅木怜

DF 5 市原吏音

DF 22 岡部タリクカナイ颯斗

DF 15 森壮一朗

MF 6 小倉幸成

MF 8 大関友翔

MF 10 佐藤龍之介

FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄

FW 13 石橋瀬凪

FW 11 横山夢樹

控え

GK 1 小林将天

GK 12 濱崎知康

DF 3 土屋櫂大

DF 4 永野修都

DF 16 小泉佳絃

DF 21 関富貫太

MF 17 嶋本悠大

MF 14 川合徳孟

MF 7 石渡ネルソン

FW 20 古谷柊介

FW 18 久米遥太

FW 19 道脇豊

監督

大岩剛

[ヨルダン]

先発

GK 22 アブデル・ラフマン・アル・タラルガ

DF 2 ジャアファル・モハマド・サマラ

DF 3 アリ・アフマド・ハジャビ

DF 5 アフマド・アイマン・アブダラー

DF 13 モハマド・アフメド・タハ

MF 6 ユセフ・フセイン・カシ

FW 10 オデー・ブルハーン・ファフーリ

FW 11 マフムード・モハマド・ディーブ

FW 19 モアメン・アリ・アル・サケト

FW 20 アナス・シュラフ・アル・ホブ

FW 23 アリ・アザイゼー

控え

GK 1 ムラド・アラファト・アル・ファルージ

GK 12 サラメ・アリ・サルマン

DF 4 アラファト・ファヒド・ハッジ・イブラヒム

DF 14 モハマド・アフマド・アル・シャッティ

DF 18 アイハム・ゼヤド・アル・サマムレ

DF 21 アブダッラー・アブドゥル・ハフェズ・アル・ムナイイェス

MF 8 ハーシェム・ザイド・アル・ムバイディン

MF 15 サーレフ・モハメド・フライジ

MF 16 サイフ・カーリル・スレイマン

FW 7 アミン・ファリド・アル・シャナイネ

FW 9 バケル・カマル・カルブーネ

FW 17 ハルドゥーン・モハマド・サブラ

監督

オマール・ナジ