日本vsヨルダン スタメン発表
[1.16 AFC U23アジア杯準々決勝](ジッダ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 23 荒木琉偉
DF 2 梅木怜
DF 5 市原吏音
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗
DF 15 森壮一朗
MF 6 小倉幸成
MF 8 大関友翔
MF 10 佐藤龍之介
FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄
FW 13 石橋瀬凪
FW 11 横山夢樹
控え
GK 1 小林将天
GK 12 濱崎知康
DF 3 土屋櫂大
DF 4 永野修都
DF 16 小泉佳絃
DF 21 関富貫太
MF 17 嶋本悠大
MF 14 川合徳孟
MF 7 石渡ネルソン
FW 20 古谷柊介
FW 18 久米遥太
FW 19 道脇豊
監督
大岩剛
[ヨルダン]
先発
GK 22 アブデル・ラフマン・アル・タラルガ
DF 2 ジャアファル・モハマド・サマラ
DF 3 アリ・アフマド・ハジャビ
DF 5 アフマド・アイマン・アブダラー
DF 13 モハマド・アフメド・タハ
MF 6 ユセフ・フセイン・カシ
FW 10 オデー・ブルハーン・ファフーリ
FW 11 マフムード・モハマド・ディーブ
FW 19 モアメン・アリ・アル・サケト
FW 20 アナス・シュラフ・アル・ホブ
FW 23 アリ・アザイゼー
控え
GK 1 ムラド・アラファト・アル・ファルージ
GK 12 サラメ・アリ・サルマン
DF 4 アラファト・ファヒド・ハッジ・イブラヒム
DF 14 モハマド・アフマド・アル・シャッティ
DF 18 アイハム・ゼヤド・アル・サマムレ
DF 21 アブダッラー・アブドゥル・ハフェズ・アル・ムナイイェス
MF 8 ハーシェム・ザイド・アル・ムバイディン
MF 15 サーレフ・モハメド・フライジ
MF 16 サイフ・カーリル・スレイマン
FW 7 アミン・ファリド・アル・シャナイネ
FW 9 バケル・カマル・カルブーネ
FW 17 ハルドゥーン・モハマド・サブラ
監督
オマール・ナジ
