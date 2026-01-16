¥é¥º¥Ñ¥¤¤ÇLlama3.2¤Ê¤É¤ÎAI¤ò¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê³ÈÄ¥¥Ü¡¼¥É¡ÖRaspberry Pi AI HAT+ 2¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢¼ÂÊª¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
Raspberry Pi 5¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë³°ÉÕ¤±AI½èÍý¥Ü¡¼¥É¡ÖRaspberry Pi AI HAT+ 2¡×¤¬2026Ç¯1·î15Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Raspberry Pi AI HAT+ 2¤Ë¤Ï40TOPS¤ÎAI½èÍý¥Á¥Ã¥×¤È8GB¤Î¥á¥â¥ê¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Llama3.2¤Ê¤É¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Raspberry Pi³«È¯¥Á¡¼¥à¤«¤é¼ÂÊª¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅëºÜ¥Á¥Ã¥×¤ä¼è¤êÉÕ¤±¸å¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò¾Ü¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Raspberry Pi AI HAT+ 2¤Î³°È¢¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
È¢¤ÎÃæ¤Ë¤ÏRaspberry Pi AI HAT+ 2ËÜÂÎ¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¡¢¥Í¥¸¡¢¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ô¥ó¥Ø¥Ã¥À¡¼¡¢¼è¤êÉÕ¤±¥¬¥¤¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬Raspberry Pi AI HAT+ 2¤Ç¤¹¡£
AI½èÍý¥Á¥Ã¥×¡ÖHailo-10H¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÍýÀÇ½¤ÏINT4¤Ç40TOPS¤Ç¤¹¡£
8GB¤ÎRAM¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç60²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤ä»ë³Ð¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(VLM)¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¢ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤Ï¥×¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó¼°¤Ç¡¢²¡¤·¹þ¤à¤À¤±¤ÇÁõÃå²ÄÇ½¡£
Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏAI½èÍý¥Á¥Ã¥×¤äRAM¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥µ¡¼¥Þ¥ë¥Ñ¥Ã¥É¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËRaspberry Pi AI HAT+ 2¤òRaspberry Pi 5¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÁõÃå´°Î»¡£¥ê¥Ü¥ó¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤·¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥µ¡¼¤È¥Í¥¸¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯¤â¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
Raspberry Pi 5¤ÈRaspberry Pi AI HAT+ 2¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö15²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎDeepSeek-R1-Distill¡×¡Ö10²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎLlama3.2¡×¡Ö15²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎQwen2.5-Coder¡×¡Ö15²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎQwen2.5-Instruct¡×¡Ö15²¯¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎQwen2¡×¤È¤¤¤Ã¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Raspberry Pi³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¼ÂºÝ¤ËQwen2¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ç¥âÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢GIGAZINE¤Ç¤ÏRaspberry Pi 5¤ËOS¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë´ðËÜÁàºî¤«¤é¡¢¡ÖSSD¤òµ¯Æ°¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¤·¤ÆÀßÄê¤¹¤ëÊýË¡¡×¤ä¡ÖRaspberry Pi 5¤òAI¥«¥á¥é¤¹¤ëÊýË¡¡×¤Ê¤É¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÆâÍÆ¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Raspberry Pi 5´ØÏ¢¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
