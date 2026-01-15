¡Ö´é¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×Ë½¹ÔÈï³²¤ò¹ðÇò¤·¤¿¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷Í¥
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×4minute¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤Î¥Û¡¦¥¬¥æ¥ó¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËË½ÎÏ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
1·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥»¥Ð¥·¹Ö±é¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Û¡¦¥¬¥æ¥ó¤Ï¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ì¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤ë¤È¤ÊÌ¤Î³Ø¹»¤Î»Ò¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥±¥ó¥«¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡©º£¤Ç¸À¤¨¤Ð³Ø¹»Ë½ÎÏ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Û¡¦¥¬¥æ¥ó¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬¼«Ê¬¤Î°¸ý¤ò¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤½¤Î»Ò¤¬¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¡È»ä¤Ï¥±¥ó¥«¤·¤Ê¤¤¤è¡£²¥¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤é²¥¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À´é¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´é¤À¤±¤Ï²¥¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Û¡¦¥¬¥æ¥ó¤Ï¡¢¡ÖÅö»þÎý½¬À¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤·»öÌ³½ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤éÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤éËÜÅö¤ËÈ±¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡È»ä¤ÏËÜÅö¤Ë²Î¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡É¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÈ±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿É¤¤µ²±¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î»Ò¤â¡¢»ä¤¬¤º¤Ã¤È²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¾¯¤·µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡È¤ªÁ°¤â²¥¤ì¡É¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»ä¤Î¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²¥¤Ã¤Æ¤ß¤í¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öº£¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤»¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Î¸å¤Ï¤¹¤´¤¯¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÇÊâ¤¯¤Î¤âÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£