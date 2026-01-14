²»³ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎBandcamp¤¬À¸À®AI²»³Ú¤ò¶Ø»ß
²»³Ú¤ÎÇÛ¿®¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎBandcamp¤¬¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿²»³Ú¡¦²»À¼¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖBandcamp¤ò¿Í´Ö¤é¤·¤¯ÊÝ¤Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Îµ»ö¤Ç¡¢Bandcamp¤ÏÀ¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¦AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°Á´¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤¿²»³Ú¡¦²»À¼¤òBandcamp¤Ïµö²Ä¤·¤Ê¤¤¡£
¡¦AI¥Ä¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸·¶Ø¡£ÌÏÊï¹Ô°Ù¤ª¤è¤ÓÃÎÅªºâ»º¸¢¿¯³²¤Ï´ûÂ¸¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£
Bandcamp¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬²»³Ú¤òºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬Bandcamp¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿²»³Ú¤ò¿Í´Ö¤Îºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Bandcamp¤ÏAIÀ¸À®³Ú¶Ê¡¦²»À¼¤òºï½ü¤¹¤ë¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤·Bandcamp¾å¤ÇÀ¸À®AI¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¡¦²»À¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢±¿±ÄÂ¦¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥Õ¥é¥°¤òÎ©¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡ÖµÞÂ®¤Ë¿ÊÊâ¤¹¤ëÀ¸À®AIÊ¬Ìî¤ÎÆ°¸þ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ý¥ê¥·¡¼¤Î¹¹¿·¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎDeezer¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Ë2Ëü¶Ê°Ê¾å¤ÎAIÀ¸À®³Ú¶Ê¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤Ï¡¢18ºÐ¤«¤é44ºÐ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î50¡ó¤«¤é60¡ó¤ÏAIÀ¸À®³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
