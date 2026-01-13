「修学旅行の自腹はガチ」元教師が告白、教育現場の善意に甘える構造
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元教師のすぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「先生って修学旅行自腹って本当？」と題した動画を公開。教員が修学旅行に引率する際、費用の一部を自己負担している実態について、自身の経験を交えながら解説した。
動画の冒頭で、すぎやま氏は「先生が修学旅行で自腹を切るのは本当か」という問いに対し、「ガチです」「一部本当」と回答。交通費や宿泊費などは出張費として公費で賄われるものの、すべての費用が対象ではないと説明する。具体例として挙げたのが飲食代だ。食事は「個人のお腹の中に入るもの」という理屈で、公費での支出が認められず、自腹になるケースが多いという。しかし、すぎやま氏はこれに疑問を呈す。修学旅行中の食事は生徒指導の一環であり、教員が自由にメニューを選んだり、プライベートで楽しんだりするものではない。「仕事で来てるのになにが楽しくて、生徒と一緒にご飯食べるお金を自腹で払わないといけないの？」と、その不合理性を訴えた。
さらに、遊園地などの施設入場料も自腹になる自治体が「山ほどある」と指摘。教員は園内でアトラクションを楽しむわけではなく、生徒の監督や安全確保に徹しているにもかかわらず、入場料を自己負担させられる矛盾を語る。ある調査では、公立中学校教員の75.8%が何らかの自腹を経験しているというデータも紹介された。すぎやま氏は、このような「自腹」が常態化する背景には、自治体や学校ごとに基準が曖昧なことや、煩雑な申請手続きを避けるために多忙な教員が自己負担で済ませてしまう現状があると分析。教員の善意や使命感に依存した構造が、この問題を根深くしているとの見解を示した。
動画の冒頭で、すぎやま氏は「先生が修学旅行で自腹を切るのは本当か」という問いに対し、「ガチです」「一部本当」と回答。交通費や宿泊費などは出張費として公費で賄われるものの、すべての費用が対象ではないと説明する。具体例として挙げたのが飲食代だ。食事は「個人のお腹の中に入るもの」という理屈で、公費での支出が認められず、自腹になるケースが多いという。しかし、すぎやま氏はこれに疑問を呈す。修学旅行中の食事は生徒指導の一環であり、教員が自由にメニューを選んだり、プライベートで楽しんだりするものではない。「仕事で来てるのになにが楽しくて、生徒と一緒にご飯食べるお金を自腹で払わないといけないの？」と、その不合理性を訴えた。
さらに、遊園地などの施設入場料も自腹になる自治体が「山ほどある」と指摘。教員は園内でアトラクションを楽しむわけではなく、生徒の監督や安全確保に徹しているにもかかわらず、入場料を自己負担させられる矛盾を語る。ある調査では、公立中学校教員の75.8%が何らかの自腹を経験しているというデータも紹介された。すぎやま氏は、このような「自腹」が常態化する背景には、自治体や学校ごとに基準が曖昧なことや、煩雑な申請手続きを避けるために多忙な教員が自己負担で済ませてしまう現状があると分析。教員の善意や使命感に依存した構造が、この問題を根深くしているとの見解を示した。
YouTubeの動画内容
関連記事
元教師がぶっちゃけ「熱血の体育教師は苦手」同業者への本音に現役教師らも共感
知っておきたい、子どもが勉強しない本当の理由。イライラする前に親がすべきこととは？
学習効果は「他人任せ」では100%上がらない！元教師が語る塾・進研ゼミ選びで最も重要な視点
チャンネル情報
教育系YouTuber ｜ 教育評論家（松竹芸能 所属） ｜ LGBT ゲイ 新刊 弱いままのキミでバズる ベストセラー1位） 日本一バズってる元教師（2023年TTCA教育部門1位） TikTok41万/YouTube23万 公立中学校教員として10年以上勤務したのちに独立。 コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。 現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。 応援メッセージ、ご質問 仕事のご連絡はsinnsyakai@gmail.comからどうぞ。
youtube.com/@sugitchannel YouTube