憲政史上初の女性首相が誕生した2025年。はたして2026年はどのような年に。国を、または地方を引っ張るのは政治家たち。だが、「この人には任せたくない」という声の上がる人も少なからず。下は18歳から、上は無制限の男女1000人による投票で選ばれた「もう引退してほしい」政治家は?

まずは20位から11位までを駆け足で。（ ）内は現職、もしくは就任経験のある主な役職。

現首相に引退希望。やはり日中関係…

■20位 辻元清美（現・参議院議員）

「自分のことは棚に上げて話をする元政治犯」（49歳・男性）

「批判ばかりしているから」（48歳・女性）

■19位 小泉進次郎（現・防衛大臣）

「やっているフリをして、実は何もやっていない」（25歳・女性）

「声だけ大きくて、何もしてくれないし、何もできてない」（31歳・女性）

■18位 杉田水脈（元・衆議院議員）

「これまでLGBTQ+、女性、アイヌ民族、在日朝鮮人などに対する数多くの人権侵害・差別的な発言をしてきた。多くの人々の気持ちを不快にした、政治家としてはふさわしくない人物」（19歳・男性）

■17位 小池百合子（現・東京都知事）

「前任者がつくってきたことを自分のときに成果にしただけで、お金のばらまき以外にしたものがない」（47歳・男性）

「一貫性がないから」（28歳・女性）

■16位 菅直人（元・首相）

「東日本大震災時の対応が遅かった」（62歳・女性）

「仮にも元総理の名は重いものだから」（40歳・女性）

■15位 河野太郎（元・デジタル大臣）

「2世で勉強不足」（71歳・女性）

「むちゃな健康保険証のデジタル化の責任を取ってほしい」（66歳・女性）

「マイナカードを強引に推進したから」（43歳・男性）

■14位 高市早苗（現・首相）

「外交面でどのような反応をされるかなど何も考えず、思ったことを簡単に口にし、一国の総理としていかがと思われるから」（79歳・男性）

「日中関係を悪化させる発言をしたから」（68歳・男性）

「発言が過激すぎて問題が多い」（86歳・男性）

■13位 鈴木宗男（現・参議院議員、地域政党「新党大地」代表）

「お金と権力にしがみついているとしか思えない」（47歳・男性）

「一度引退宣言をしたのにもかかわらず、結局政治家を続けているから」（19歳・男性）

「汚い政治家の代名詞のような存在」（89歳・男性）

■11位 菅義偉（元・首相）

「活動できる体調ではないと思う」（43歳・男性）

「ニュースで見る限り体調がよろしくなさそうなので」（55歳・男性）

「もう目に覇気がない」（61歳・男性）

「見ていて普通に歩いたり、話したりするのが困難そうだから」（56歳・女性）

■11位 福島瑞穂（現・社民党党首）

「発言がくだらない。本当に弁護士?」（58歳・男性）

「党の存在意義がなくなったと思うから」（58歳・男性）

「時代遅れの支持なし政党に属している。多様性を都合よく使っている」（53歳・男性）

引退してほしい政治家TOP10

ここからはトップ10。「もう引退してほしい」内閣を発足したとするならば、政界に重要（ではないと思われている）閣僚に選ばれちゃった人たち……。

■10位 田久保眞紀（前・伊東市長）

2025年、学歴問題での卒業証書提出で19・2秒という記録的数字を叩き出した彼女が、地方行政からランクイン。

「大学卒業か除籍かのゴタゴタがあまりにも自分勝手で、なんの説明にもなってなかったから」（52歳・女性）

「政策理念がよくても、以前の騒動の中でまったく信頼できなくなったから」（50歳・男性）

「保身だけ考えているように見え、厳しく表現すれば税金泥棒である」（83歳・男性）

ちなみに昨年同じく物議を醸した“職員とラブホで会議”の小川晶・前前橋市長は33位にランクイン。

■9位 山本太郎（現・れいわ新選組代表）

少数政党ながらメディアで取り上げられることも多く、その“声”は大きいが……。

「理想論だけで現実的な政策を提案できていないうえ、代替案のない政権与党への批判ばかりしている。防衛、経済政策の内容がひどい」（69歳・男性）

「国会を邪魔しているようにしか見えないから」（42歳・女性）

「他人の揚げ足取りばかり。昔の二流芸能人に戻ったほうがいい」（74歳・男性）

「危険思想の持ち主」（70歳・男性）

■8位 小沢一郎（元・党幹事長など）

御年83歳。さまざまな党の党首・代表・幹事長などを歴任。経歴は今回のランキングでもピカイチだが……。

「もう、いいでしょう……」（62歳・男性）

「もはや時代に合わない人物だから。政界に存在しているだけで負のオーラをまき散らす」（46歳・男性）

「老害。日本のために役に立っていない。現在のダメな日本をつくった張本人だから」（49歳・男性）

「以前のような影響力は期待できない」（53歳・男性）

■7位 岸田文雄（元・首相）

首相在任時は、“新しい資本主義”を掲げるも、思い出されるのはあの異名。“留学生30万人計画”など、対外政策についての不満も多々上がった。

「増税メガネという名前がついたほど悪いイメージしかないから」（28歳・女性）

「外国人政策に問題があるから」（52歳・女性）

「日本人の資産を本格的に売りに出した人なので」（59歳・男性）

「無能グローバリスト」（54歳・男性）

「国民の負担を増やすようなことばかりするため」（40歳・男性）

■6位 蓮舫（元・内閣府特命担当大臣）

閣僚時に何をやったか以上に、あのフレーズは忘れられることはない。

「批判ばかりの政治姿勢は問題。2位でもいいなんて考える政治家はいらない」（53歳・男性）

「二重国籍問題があったり、2番じゃダメなんですか発言の嫌な印象が拭えないから」（47歳・女性）

「毎度毎度その勇ましい発言がブーメランになって返ってくる」（50歳・男性）

「国政選挙は考えていないと言っていたのに戻ってきたから」（44歳・男性）

「うるさい」（62歳・女性）

元首相がワンツーフィニッシュ

■5位 石丸伸二（元・政治団体「再生の道」初代代表）

広島県安芸高田市長時代は「恥を知れ。恥を」などの発言でネット人気が爆発。都知事選出馬も大敗。政治団体代表は2025年9月に退任したが……。

「人間として信用されるようになってから政治を勉強してほしいと思います」（53歳・女性）

「パフォーマンスが攻撃的な気がする」（47歳・女性）

「具体性がない。承認欲求が強いから」（47歳・男性）

「何となく不愉快。そのひと言に尽きる」（47歳・男性）

「自分のことを過大評価しすぎているから。何もたいしたことをしていないのに、偉そうにしているから」（19歳・男性）

■4位 今井絵理子（現・参議院議員）

政治家として今のところの代表的な成果は、“旅行”と揶揄されたフランス視察および不倫疑惑か。

「何も政治のことはわからず、議員らしい仕事もせず税金の無駄遣い」（57歳・男性）

「能力不足。しょせんはアイドル」（47歳・男性）

「スキャンダルで辞職せず、その後も仕事をしているか疑わしいから」（46歳・女性）

「何か成果出してます? 税金泥棒」（53歳・女性）

「不倫したり好き勝手にしながら、政治を語るのはどうかと思うから」（54歳・女性）

いよいよワースト3！“引退してほしい党”の三役は?

■3位 立花孝志（現・NHK党代表）

2025年1月に亡くなった元兵庫県議・竹内英明さんへの名誉棄損容疑で逮捕・起訴。引退というより、戻りたくても戻れないような状況にあるといえるが……。

「アンチNHKを隠れ蓑にした金儲け主義者」（68歳・男性）

「政治とは無関係のことをしている」（74歳・女性）

「そもそも政治家を名乗れるような見識・素質・良識を持ち合わせていない。国益ではなく、個人の偏った狭い思想の実現だけに執着している」（43歳・男性）

「誹謗中傷を率先してするような人は政治家にふさわしくない」（53歳・女性）

「人の死に鈍感、ひどすぎると思います。言葉や行動、発信したらどうなるか考えてほしい」（57歳・女性）

■2位 石破茂（前・首相）

前首相が引退してほしい政治家2位に。在任時は政策以上に、その“見た目”に批判が殺到していた。先輩として高市政権にはたびたび発言。

「辞めてからもネチネチしているから」（45歳・男性）

「自分は何の成果も残していないのに現政権批判をしているので」（55歳・男性）

「日本を悪い方向に向かわせただけで何もしていないのと、見た目が汚らしいこと」（26歳・女性）

「所作がみっともないから」（25歳・男性）

「もうすべてが嫌だ。見ているだけで血管が切れそうになる。政策も何もかもが最悪だった。きっとこう思っているのは僕だけではないはず」（27歳・男性）

「日本の政治を停滞させたので。石破が首相になった1年は日本にとって時間の無駄だったと思う」（63歳・男性）

「国民の期待を裏切り、汚い食べ方を世界に披露した何もしない人」（51歳・男性）

「首相のときがひどすぎた。首相になる前、退任後も後ろから味方を撃つ。さっさと立憲民主党にくら替えすれば」（66歳・男性）

■1位 麻生太郎（元・首相）

第92代首相。総裁、最高顧問、幹事長、政務調査会会長などを歴任。誰もが知る現在の“自民のドン”。魅力のひとつでありつつも、もっと衣を着せてほしい発言が多々。

「老害の極み」（68歳・男性）

「影の総理みたいにいわれているけれど、裏でゴチャゴチャやらないで、いいかげん引退したら」（72歳・男性）

「政治家にも定年は必要だし、フィクサーなどと呼ばれる役割を担うのはおかしい」（75歳・女性）

「失言に次ぐ失言、いいかげんにしろっ!」（59歳・男性）

「いまだに領袖として自らの派閥を率い、わが物顔で自民党や首相の決定に口を出している。旧世代の政治家の代表格だから」（52歳・男性）

「自分の論理だけが正しいと勘違いして、好きなことを勝手に発言する。それがなぜか、政治に影響してしまうのが怖い」（66歳・男性）

「もう十分国家に貢献されたのでご勇退でいいと思う」（57歳・男性）

今年、勇退する政治家はこの中から、はたして。