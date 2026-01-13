この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uber Eatsの"お正月クエ"かロケットナウの"ミッション"か… 悩みに悩んで配達した結果【自転車配達員】」と題した動画を公開しました。前回の武蔵小杉での稼働が不完全燃焼に終わったため、今回は隣駅の武蔵中原エリアでリベンジに挑みます。



稼働を開始したレクター氏ですが、序盤から苦戦を強いられます。まず狙っていたフードデリバリーアプリ「ロケットナウ」の時間限定ミッションを時間内に受注できず、約20分を無駄にしてしまいました。この失敗を受け、堅実に稼ぐため「Uber Eats」に切り替えることを決意します。



しかし、Uber Eatsでも低単価の案件ばかりで、なかなかペースが上がりません。その間にもロケットナウのミッションが再度出現しますが、再び注文が鳴らず。戦略が定まらない中、レクター氏はUber Eatsでの配達を続け、配達の合間には自身が配達員を始めたきっかけとなった「マクドナルド元住吉店」での思い出を語りました。



前半は伸び悩んだものの、後半はロケットナウのミッションもこなし、最終的にUber Eatsで1974円、ロケットナウで4277円を記録。約3時間の稼働で合計6251円を売り上げ、時給換算では2083円という結果になりました。これは、前回の稼働の時給1772円を上回る好成績です。



動画では、デリバリーアプリごとの特性に悩みながらも、粘り強く配達をこなしていくリアルな様子が収められています。配達員の日常や、エリアごとの稼ぎ方に興味がある方は参考にしてみてはいかがでしょうか。