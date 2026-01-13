この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「商社マンにインタビュー#年収 #貯金 #給料 #街角給与明細 #pr」という動画を公開。商社に勤める27歳の男性とカフェで働く22歳の女性が登場し、給与や仕事観を語る中で、二人が「セフレ」であるという衝撃的な関係を明かした。



動画の序盤、男性は商社で営業職に就いており月収は約30万円、女性はカフェ店員で月収20万円ほどだとそれぞれ明かす。貯金額について、男性が「5万円くらい」と答える一方、女性は「ほとんどないです」と答えるなど、金銭事情を赤裸々に語った。



一見すると仲の良いカップルに見える二人だが、インタビュアーが関係性を尋ねると、雰囲気は一変。女性が「言っちゃうと、セフ…」と口ごもりながら、二人が恋人ではなくセフレであることを告白した。さらに驚くべきことに、女性には別に交際している彼氏がおり、二人の関係を把握しているという。男性も「（彼氏さんに）仲良くさせてもらってます」と笑顔で語り、奇妙な三角関係をうかがわせた。



二人の出会いは「とめきゅん」というマッチングアプリだといい、男性は「性癖でマッチする」アプリだと説明。女性も「SMとか好きなので、付き合ってくれるからいいかなって」と語り、互いの嗜好が一致したことが関係の始まりだったと明かした。



仕事やお金という一般的なテーマから始まったインタビューは、最終的に現代の複雑で多様な人間関係を浮き彫りにする内容となった。終始笑顔で語る二人の姿が、かえってその関係の異質さを際立たせる動画となっている。