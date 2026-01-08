くも膜下出血で妻が急逝、世界は「モノクロ」に…残された夫の物語に涙する人続出【作者に聞く】
学生のころから漫画を描くことが好きだった猫原のしさん(@nyan_boku)は、X(旧Twitter)などのSNSを中心に作品を公開している。
創作漫画「ちびっこしろにゃんの色彩屋さん」は、現実世界で疲れ切った大人たちが、不思議な存在との出会いを通じて色のある世界を取り戻していくエピソードだ。SNSで公開された第2話は3.7万いいねを獲得し、大きな反響を呼んでいる。本作が誕生した経緯や裏側について、猫原さんに話を聞いた。
本作を描くきっかけについて、猫原さんは次のように語る。 「第1話を描いたのは2021年の冬ごろで、まさにコロナ禍真っ最中という時期でした。行動制限などで不安が広がり、『色を見失ってしまった』人もいたと思います。実は私自身もコロナ禍で出産・育児をしており、少なからず不安や孤独を感じていました。そういう方たちも含めてたくさんの人に優しい色を届けられるような作品を作りたいと思い、制作に至りました」
第1話では職場と家を往復する女性、第2話では大好きな彼女と別れて落ち込む男性、そして第3話には妻に先立たれた夫が登場する。
■大切なものの喪失と、モノクロの世界
第3話に登場する夫は、くも膜下出血で妻を亡くして以来、色のない世界を生きてきた。さらには自身もすい臓がんを患うという過酷な状況に置かれている。
猫原さんは、生活の中に色がないと感じるときについて、「今までの人生を思い返してみると、『大切なものの喪失』というのは色を失うきっかけだったなあと感じます。心にぽっかり開いた穴がどんどん広がって、世界がモノクロに感じることがありました」と明かす。
物語のラストシーンでは、若いころの夫がカラフルな姿で登場する。これについて猫原さんは、「彼は現実だけではなく、思い出の中でも色を思い出せなくなっていました。ラストシーンでは若いころの思い出・記憶に色がついています。現実世界でのことについては、ご想像にお任せします」と、読者の解釈に委ねる形をとった。
■愛らしい「色彩屋」のキャラクター
物語の案内人である「しろにゃん」は、以前から描いていたキャラクターだ。 「本作を描くにあたっては数匹いたほうがかわいいかなと思い、3匹に増やしてみました！無表情に見えて表情豊かな顔のパーツ、2.5頭身の何とも言えない体型がチャームポイントです」と語る通り、その愛くるしい姿が読者の心を和ませている。
今後は、色彩シロップ精製の裏話や、オリジナル動物キャラクターのゆるい4コマ漫画なども描いていきたいという。
充実していない日々に空虚さを感じたり、疲れがたまったりしているとき、本作はそっと心に彩りを与えてくれる。最近心が疲れていると感じる方は、ぜひ一度この優しい世界に触れてみてほしい。
取材協力：猫原のし(@nyan_boku)
