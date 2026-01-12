【1位〜6位】1月13日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】乙女座
総合運：★★★★★
普段は許されないわがままも、今日はすんなりと受け入れてもらえそう！「ちょっと図々しいかな」と思っていたことも、お願いしてみる絶好のチャンスです！相手の都合や気持ちも考えているのだと伝わることが、運気を生かすポイント。
いろいろなことを話して一緒に笑う、このコミュニケーションが愛情を深める日です。恋の相手に対しては「あの人が楽しめる話題はなにか？」と考えてみて。出会いを求めているのなら、誰に対しても親切心を注ぐのがポイント。
金運
多くの人と関わるほど、お金との縁が強くなる運気の日です。ただ、お金について話す必要はありません。楽しく笑ってコミュニケーションをとっていることがポイント。誰かの冗談などのなかに、あなたにとってのお金のヒントがありそう。
ラッキーアイテム：イヤホン
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】牡牛座
総合運：★★★★★
過去に投げ出してしまった経験があることにも、今日は諦めずに向きあえます。それだけでなく、協力者が現れて順調に進む可能性も大。「見習いたいな」と思う人のまねをしてみるのが、高い運気を生かす秘訣です。
恋愛運
待ちに徹しているよりも、自分から動いていったほうが、恋の自信が湧いてきそうです。気軽に連絡をとったり、話しかけたりしてみて。また、出会いに向けては、新たな方法を試したり、これまでとは違うグループに入ってみたりすると〇。
金運
｢節約しなければ…｣と考えて人付き合いの出費を抑えすぎてしまうと、かえってお金との縁が薄くなってしまう日。特に、お世話になっている人や信頼している人に対しては、時間もお金も使うことで金運アップにつながります。
ラッキーアイテム：スマートフォン
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】蠍座
総合運：★★★★★
たくさん褒められたり、いい意味で注目を集めたりしそうなうれしい日。また、あなたもまわりの人の気持ちを自然に理解できるでしょう。自分の話をするよりも、聞き役に回ったり、人のために動いたりすることで、さらに好調な1日に。
恋愛運
すぐ近くに、恋のキューピッドになってくれる人がいそうな日！「出会いがほしい」「好きな人と近づきたい」「恋人にこれを伝えたい」という純粋な恋心は、包み隠さずにまわりの人に伝えて。恋の味方が誰なのか、すぐに分かるはず。
金運
自分よりもお金の使い方や貯め方が上手だと思う人が、どんなふうにお金と付きあっているのか、観察してみて。歴史上の偉人のお金に関する名言に触れるのも〇。あなたとお金との関係がよりよくなるヒントが見つかりそうです！
ラッキーアイテム：ゴールドアクセ
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】牡羊座
総合運：★★★★☆
まわりの顔色を気にせず、好きな服を着たり正直に発言したりしてください。それができると、本来の魅力が引き出され、輝きが増していく運気です。ただし、誰かと議論をしないことが重要。ほかの人のセンスや意見も認めて。
恋愛運
自分で感じる何倍も魅力が輝く日です！相手があなたをどう見ているのかは気にしないで。「楽しめそう」「盛り上がりそう」と感じる話題を出すと◎。また、出会いの可能性も大！トレンドよりも自分の好みで服を選んでください。
金運
願ってもないような援助の話が舞い込んだり、誰かにプレゼントをもらったりと、思いがけない臨時収入がありそうな運気。誰に対してもサービス精神旺盛に接すると、最高の金運を生かせます。また、明るい服装で出かけるのもポイント。
ラッキーアイテム：充電器
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】双子座
総合運：★★★☆☆
理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。
恋愛運
相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「なんの魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。
金運
これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。
ラッキーアイテム：カレンダー
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】天秤座
総合運：★★★☆☆
テキパキとリズムよく動くことができて、身体を動かすほど頭の回転も速くなる日。細かい計画を立てるよりも、まずは動き始めてしまうと〇。すると、自然と頭のなかが整理されていきます。明るい声で挨拶をするのも、幸運のカギ。
恋愛運
今日は大胆に行動したくなるかも。しかし、しばらく静かに考えて「もしもこうなったら、こうしよう」と、先のことを想定すると〇。そうすれば、恋の幸せが大きくなるでしょう！相談をするなら、恋愛経験豊富な友だちを選んで。
金運
人と一緒にいるとお金を使いたくなったり、誰かになにかをプレゼントしたくなったりと、人付きあいでの出費がありそうな日。経済状況を全体的に確認してから予算を立てれば、喜ばれる上に自分自身も納得するお金の使い方ができます。
ラッキーアイテム：電卓
ラッキーカラー：カーキ