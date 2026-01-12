妹猫が夢中になって遊んでいる『しっぽ』、そしてそのしっぽの持ち主であるお兄ちゃん猫の、成長を感じるほっこりエピソードが話題です。投稿は記事執筆時点で3.8万回再生を突破し、「優しいお兄ちゃんですね」「ニコニコが止まりません」「グッと来ました」「幸せなひと時が愛おしくてたまらない」などのコメントが寄せられています。

【動画：朝４時、しっぽで妹猫と遊んであげる猫→６年前を見てみると…あまりにも尊い『お兄ちゃんになった光景』】

しっぽで遊ぶ兄妹

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』に投稿されたのは、ある1日の始まり。この日、まだみんなが寝ている朝4時ごろ。茶トラ猫の女の子「月（Luna）」ちゃんが、お兄ちゃん猫の「空（Kuu）」くんのしっぽで遊んでいたのだそうです。

空くんは巧みにしっぽを動かし、月ちゃんの興味を上手に引いて遊んであげていたのだとか。月ちゃんは真剣な眼差しで空くんのしっぽを見つめ、近くに来たタイミングで素早く手を伸ばし、捕まえようとしていたそう。

お兄ちゃん猫が末っ子だった頃

空くんは、月ちゃんをしっぽで楽しませてあげるのがとても上手なのだといいます。なぜかというと、6年前のまだ空くんが末っ子だった頃、空くんもまた、お兄ちゃん猫「天（Ten）」くんのしっぽで遊んでもらっていたから。

まだ月ちゃんが家族になっていなかった時代に『しっぽで遊ぶ楽しさ』を学んでいた空くん。月ちゃんが家族になった今、今度は自分がお兄ちゃんとして、遊んであげているというわけです。

巧みなしっぽさばきに夢中！

月ちゃんは、空くんの上手なしっぽさばきにまんまとつられ、目を離すことができないほど夢中になっていたといいます。捕まえたと思ったらするりと逃げていく猫心をくすぐるしっぽさばきは、さすがお兄ちゃん猫といったところ。

月ちゃんが飽きないようにさまざまなアプローチで気を引き、月ちゃんがしっぽを見ていないときには「ほらこっちだよ」とでもいうように、顔まわりでしっぽをゆらゆらさせたりもしていたのだそう。妹思いの立派なお兄ちゃんになった空くんと、そんなお兄ちゃんのしっぽに夢中の月ちゃんなのでした。

しっぽで遊ぶ月ちゃんと、立派に成長した空くんとの心温まる今回のワンシーンには、「空ちゃんは身も心も大きなお兄ちゃんになりましたね」「優しいお兄ちゃん」「幸せなひと時が愛おしくてたまらない」「尊い」などといったコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』では、今回の投稿で登場した月ちゃん・空くん・天くんだけでなく、柴犬の「もも」ちゃんも一緒のかわいい日常がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』さま

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。