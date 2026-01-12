《2025振り返り》今年もお世話になります！【マクドナルド】再販してほしい♡「期間限定メニュー」
2025年もさまざまなメニューで賑わいを見せていた【マクドナルド】。今回は2025年の「期間限定メニュー」を振り返ります。紹介するのは、早くも再販が待ち遠しい冬の定番バーガーと秋冬定番のホットスイーツです。
ディナーにも良さそうな「コク旨ビーフデミグラコロ」
2025年12月中旬まで登場していた「グラコロ®」シリーズの期間限定バーガー。公式サイトによればグラタンコロッケに加えて「ビーフデミフィリング」が入っていて、ランチのみならずディナーにもぴったりな一品。リニューアルされたグラタンコロッケは厚みがあり、食べ応えもありそうです。
ウサギの可愛いパッケージに入った「三角チョコパイ いちごミルク味」
2025年はウサギの可愛いパッケージに入った「三角チョコパイ」。10月下旬までの限定でいちごミルク味が新登場していました。公式サイトによれば「いちごチョコクリーム」と「ストロベリーコーンクラッシュ」を合わせた贅沢な仕上がり。今年も再登場することを願いたいところです。
