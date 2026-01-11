¥½¥Ë¡¼¤Î¼¡´ü¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡ÖXperia 1 VIII¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥Éµ¡¡ÖXperia 10 VIII¡×¤«¡©³¤³°¤ÎeSIMÂÐ±þµ¡¼ï¤ËÌ¤È¯É½·¿ÈÖ¤¬ÅÐÏ¿
|¥½¥Ë¡¼¤Î¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖXperia 1 VIII¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¹¥Þ¥Û¡ÖXperia 10 VIII¡×¤«¡©
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖVini¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤ÎOnati¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î²¾ÁÛ°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMVNO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖTravel Sim¡×¤ÎeSIMÂÐ±þµ¡¼ï¤ËSony¡Ê°Ê²¼¡¢¥½¥Ë¡¼¡Ë¤ÎÌ¤È¯É½¤Ê2¤Ä¤Îµ¡¼ï¤Î¥â¥Ç¥ëÌ¾¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡ÖPM-152*-BV¡×¡Ê*¤Ï0¡Á5¤Î6¤Ä¡Ë¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡ÖPM-153*-BV¡×¡Ê*¤Ï0¡Á5¤Î6¤Ä¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¶²¤é¤¯½¾ÍèÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËPM-152*-BV¤¬¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖXperia 1 VIII¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¡¢PM-153*-BV¤¬¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖXperia 10 VIII¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Xperia 1¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏXperia 1 VII¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ÎËÌÊÆ¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Xperia 1 VIII¤âÆ±ÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¿ô¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ÎËÌÊÆ¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤Ï°ú¤Â³¤¤¤Æ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Vini¤Ë¤ª¤±¤ëeSIMÂÐ±þµ¡¼ï¤Ë¤ª¤±¤ëPM-152*-BV¤ÈPM-153*-BV
¥½¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢Xperia¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖXperia 1¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¤½¤Î¾®·¿¥â¥Ç¥ë¡ÖXperia 5¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¡ÖXperia 10¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖXperia Ace¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¡ÖXperia PRO¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ÎXperia 1 VII¤È¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤ÎXperia 10 VII¤Î2µ¡¼ï¤·¤«È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë¸½»þÅÀ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤2µ¡¼ï¤Î¥â¥Ç¥ëÌ¾¤¬³¤³°»ö¶È¼Ô¤ÎeSIMÂÐ±þµ¡¼ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡¼ï¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÅ¸³«¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤éXperia 1¥·¥ê¡¼¥º¤ÈXperia 10¥·¥ê¡¼¥º¤Ï·ÑÂ³¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼¡µ¡¼ï¤ÎXperia 1 VIII¤ÈXperia 10 VIII¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥½¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î³«È¯¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
|¥â¥Ç¥ëÌ¾
|À½ÉÊÌ¾
|·¿ÈÖ
|PM-153*-BV
|Xperia 10 VIII?
|XQ-G***
|PM-152*-BV
|Xperia 1 VIII?
|XQ-G***
|PM-151*-BV
|Xperia 10 VII
|SO-52F¡ÊXQ-FE04¡Ë
SOG16¡ÊXQ-FE14¡Ë
A502SO¡ÊXQ-FE24¡Ë
XQ-FE44
XQ-FE54
XQ-FE72
|PM-150*-BV
|Xperia 1 VII
|SO-51F¡ÊXQ-FS04¡Ë
SOG15¡ÊXQ-FS14¡Ë
A501SO¡ÊXQ-FS24¡Ë
XQ-FS44
XQ-FS54
XQ-FS72
|PM-149*-BV
|Xperia 1 IV
|SO-51E¡ÊXQ-EC04¡Ë
SOG13¡ÊXQ-EC14¡Ë
A401SO¡ÊXQ-EC24¡Ë
XQ-EC44
XQ-EC54
XQ-EC62
XQ-EC72
|PM-148*-BV
|Xperia 10 VI
|SO-52E¡ÊXQ-ES04¡Ë
SOG14¡ÊXQ-ES14¡Ë
A402SO¡ÊXQ-ES24¡Ë
XQ-ES54
XQ-ES72
|PM-146*-BV
|Xperia 5 V
|SO-53D¡ÊXQ-DE04¡Ë
SOG12¡ÊXQ-DE14¡Ë
XQ-DE44
XQ-DE54
XQ-DE62
XQ-DE72
|PM-144*-BV
|Xperia 10 V
|SO-52D¡ÊXQ-DC04¡Ë
SOG11¡ÊXQ-DC14¡Ë
A302SO¡ÊXQ-DC24¡Ë
XQ-DC44
XQ-DC54
XQ-DC72
|PM-143*-BV
|Xperia 1 V
|SO-51D¡ÊXQ-DQ04¡Ë
SOG10¡ÊXQ-DQ14¡Ë
A301SO¡ÊXQ-DQ24¡Ë
XQ-DQ44
XQ-DQ54
XQ-DQ62
XQ-DQ72
|PM-141*-BV
|Xperia 5 IV
|SO-54C¡ÊXQ-CQ04¡Ë
SOG09¡ÊXQ-CQ14¡Ë
A204SO¡ÊXQ-CQ24¡Ë
XQ-CQ44
XQ-CQ54
XQ-CQ62
XQ-CQ72
|PM-140*-BV
|Xperia Ace III
|SO-53C¡ÊXQ-CB04¡Ë
SOG08¡ÊXQ-CB14¡Ë
A203SO¡ÊXQ-CB24¡Ë
Travel Sim¤Ë¤ª¤±¤ëeSIMÂÐ±þµ¡¼ï¤Ë¤ª¤±¤ëPM-152*-BV¤ÈPM-153*-BV
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
