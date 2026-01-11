Aマッソむらきゃみ、妊娠を発表「現在5か月、安定期となっています」
お笑いコンビ・Aマッソのむらきゃみ（37）が11日、コンビの公式YouTubeチャンネルを更新し、妊娠していることを発表した。動画内で現在妊娠5か月に入り、安定期を迎えていることを明かしている。
【動画】サプライズで妊娠報告をしたむらきゃみ
動画は「仲良し32人で近況報告会！」と題し、和室に集まった女性32人が年末の出来事を語り合う内容。順番に近況を報告していく中、20人目にむらきゃみが登場し、テロップでは本名の「愛さん」と紹介された。
むらきゃみは「私事ですが、この度妊娠しました」と切り出し、「現在5か月に入りまして、安定期となっています。これからも穏やかに過ごしていきたいと思います」と笑顔で報告。突然の発表に、周囲からは「おめでとう」と祝福の声が相次いだ。
Aマッソは2021年10月、週刊誌報道をきっかけに、相方の加納とともに既婚者であることを公表。2024年2月には芸名を村上から現在の「むらきゃみ」へと改名した。
【動画】サプライズで妊娠報告をしたむらきゃみ
動画は「仲良し32人で近況報告会！」と題し、和室に集まった女性32人が年末の出来事を語り合う内容。順番に近況を報告していく中、20人目にむらきゃみが登場し、テロップでは本名の「愛さん」と紹介された。
Aマッソは2021年10月、週刊誌報道をきっかけに、相方の加納とともに既婚者であることを公表。2024年2月には芸名を村上から現在の「むらきゃみ」へと改名した。