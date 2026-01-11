過去に婚約報告までした韓国人気ユーチューバー、2度目の公開恋愛…相手は9歳下、キスで“証明”も

韓国の人気ユーチューバー、GAMST（カムスト）が熱愛中だ。彼女を公開した。同じくユーチューバーのGIRAEMIN（キレミン）だ。

GAMSTは最近、自身のYouTubeチャンネルに「GAMST♥GIRAEMIN、僕たち付き合っています」というタイトルの動画を公開し、熱愛を発表した。

【写真】GAMST、結婚3カ月前に婚約解消

この動画には、GAMSTとGIRAEMINの出会いの回想からデートの姿まで、恋愛の様子が捉えられた。

2人はカメラの前に並んで登場し、「付き合っている」とファンに告白した。

GAMSTは交際を明らかにすることになったきっかけに言及し、「たくさん悩んだ」としながらも「交際し始めてからしばらく経ったし、お互いへの信頼が生まれ、交際をオフィシャルに明らかにすることになった」と説明した。

（写真＝YouTubeチャンネル「GAMST」）左からGAMST、GIRAEMIN

9歳下のGIRAEMINもやはり「これを明らかにするか、たくさん悩んだが、隠すのがもどかしかった」として、「ただ堂々と私たちの姿をお見せしながら、面白い姿もお見せしたかった」と伝えた。それとともに、「本当に真剣で、上手く付き合っている」と強調した。

GAMSTは、「たくさん応援してほしい」と頼みながら、GIRAEMINに「最後に認証手続きを踏まなければなりませんよね？」と尋ねた後、カメラの前でキスをした。

（写真＝YouTubeチャンネル「GAMST」）左からGIRAEMIN、GAMST

なお、GAMSTの公開恋愛は今回が2回目だ。過去にもほかのユーチューバーとの交際を公開したが、2024年に破局した。