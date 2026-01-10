【スタバ】犬猫デザインやチョコモチーフのボトル・マグが勢ぞろい、バレンタイングッズ2026

スターバックス コーヒー ジャパンは1月12日20時から、公式オンラインストアでバレンタインをモチーフにした限定グッズを発売する。店頭での販売は1月14日から開始する。

今回登場するのは、チョコレートの甘さとほろ苦さをイメージしたデザインに、犬や猫のモチーフを組み合わせた、遊び心あふれるアイテム。ステンレスボトルやマグカップ、タンブラーなどを取りそろえる。

スターバックス「バレンタイングッズ2026」

以下は、販売商品の一部。

◆バレンタイン2026 ステンレスTOGOボトル チョコレート(473ml)

スターバックスのテイクアウト用カップをモチーフにしたステンレスボトル。チョコレートがとろけているようなデザインが印象的で、前面にはメッセージ、背面にはハート型のカスタマイズボックスと犬のイラストを描いた。フタにはロック機能を搭載し、ボタンをスライドして押すと開く仕様。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。価格は税込5,550円。

バレンタイン2026 ステンレスTOGOボトル チョコレート(473ml)

◆バレンタイン2026 ロゴマグ チョコレート(355ml)

店舗で使用しているロゴマグをベースに、飲み口部分に溶けたチョコレートをあしらったようなデザインのマグカップ。本体はマットな質感で落ち着いた色味に仕上げ、チョコレート部分には光沢のある素材を使用している。価格は税込2,400円。

バレンタイン2026 ロゴマグ チョコレート(355ml)

◆バレンタイン2026 カップシェイプ ステンレスボトル ハート(355ml)

ハート柄のボトルに、フィギュア入りのドームを組み合わせたステンレスボトル。ドームの中には2匹の猫のフィギュアと、振ると動くハートやリボンのパーツが入っている。ドーム部分はマグネット式で着脱可能。ストラップ付きで持ち運びにも便利。ドリンクチケット付きで、価格は税込5,500円。

バレンタイン2026 カップシェイプ ステンレスボトル ハート(355ml)

◆バレンタイン2026 コールドカップタンブラー キャット(710ml)

猫のストローアクセサリーが付いた冷たいドリンク専用のタンブラー。本体には猫とリボンのアートワークをデザインした。ドリンクチケット付きで、価格は税込3,050円。

バレンタイン2026 コールドカップタンブラー キャット(710ml)

◆バレンタイン2026 シリコンコースター

立体的な犬をモチーフにしたハート型のシリコンコースター。中央にはサイレンロゴをエンボス加工で施している。価格は税込2,000円。

バレンタイン2026 シリコンコースター

◆ダブルウォール耐熱グラス(355ml)

二重構造のガラスを使用したダブルウォールグラス。季節を問わず使えるシンプルなデザインで、裏面のカスタマイズボックスはハート型になっている。価格は税込3,400円。

ダブルウォール耐熱グラス(355ml)

◆バレンタイン2026 カラーチェンジング リユーザブルカップ(473ml)+リユーザブルカップ

温かい飲み物を入れると色が変わるリユーザブルカップと、犬に扮したベアリスタのドリンクホールキャップのセット。キャップは飲み口に差し込んで使用する。セット価格は税込1,400円。リユーザブルカップ単品は税込750円。

バレンタイン2026 カラーチェンジング リユーザブルカップ(473ml)+リユーザブルカップ

◆バレンタイン2026 ファーポーチ キャット

猫の顔をそのままデザインした、エコファー素材のポーチ。バッグに取り付けられる仕様で、金具部分にはリボンとハートのモチーフを、ファスナー引手にはサイレンロゴをあしらった。価格は税込2,600円。

バレンタイン2026 ファーポーチ キャット

