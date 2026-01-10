今回は、モラハラ夫との離婚を考えた女性のエピソードを紹介します。

「やっぱりうちの夫っておかしいんだ…」

「うちは共働きですが、夫は家のことを全然しませんし、モラハラなことをよく言ってきます。

つい先日、娘のインフルエンザが私にうつり、数日間高熱で苦しんだのですが、夫は『家にいるのに寝てるだけなんて』『料理ぐらいできるだろ？』と言ってきて、仕方なく料理したんです。なのに、作った料理について『手抜きすぎるだろ？』と怒鳴られ……。

その後インフルエンザから回復し、夫の話を職場の同僚につい愚痴ってしまいました。すると、同僚に『旦那さん、相当ひどいですよ？』『私だったらご飯なんて作らないし、そんなことを言われたら家を出て行く』と言われ、『やっぱりうちの夫っておかしいんだ』と思いました。

今まで夫にずっと我慢してきましたが、もう我慢する必要はないかもしれません。離婚したいと考えるようになりました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年2月）

▽ この女性は今、離婚に向けて少しずつ動いているようです。離婚の際は、夫からのモラハラの証拠もしっかり提示するつもりだとか。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。