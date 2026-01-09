大谷は本拠地で遊ぶデコピンの様子を投稿

連日に異例の対応となった。ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新。ドジャースタジアムで遊ぶ愛犬デコピンの様子をアップした。日米ファンも即反応した愛らしい姿。フォロワー数1245万人以上を誇る“世界的企業”は連投で反応している。

大谷が投稿したのは、快晴のドジャースタジアムで楽しそうに歩き回るデコピンだ。三塁付近をてくてくと歩く様子や、外野でのボール遊びの動画を投稿。ロッカールームでバットを持つ大谷と、その後ろを歩くデコピンの写真などが添えられていた。

久々に披露された“動く”デコピンに「かわいすぎる」「癒される」とファンも大興奮だったが、MLB公式X（旧ツイッター）も即座に反応した。デコピンの映像を添え、「デコイは2026年シーズンに向けて準備万端」と投稿。さらに一夜明けた8日（同9日）にはデコピンと大谷の写真とともに、「デコイがドジャースタジアムで理想通りの生活を送っている」と“連投”した。

大谷はドジャース加入2年目の2025年は自己最多となる55本塁打をマーク。打撃部門ではリーグ“7冠”を達成した。6月には投手としても復帰し、計14先発で47イニングを投げて1勝1敗、防御率2.87、62奪三振を記録した。3年連続4度目のMVPに選ばれ、ポストシーズンでも投打で躍動してドジャースの連覇に貢献。今季は3連覇を目指す。（Full-Count編集部）