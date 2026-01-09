セリエA 25/26の第19節 ＡＣミランとジェノアの試合が、1月9日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

ＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）、アーロン・マルティン（DF）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。ジェノアのルスラン・マリノフスキー（MF）のアシストからロレンツォ・コロンボ（FW）がゴールを決めてジェノアが先制。

ここで前半が終了。0-1とジェノアがリードしてハーフタイムを迎えた。

ＡＣミランは後半の頭から選手交代。ユスフ・フォファナ（MF）からルーベン・ロフタスチーク（MF）に交代した。

63分、ジェノアは同時に2人を交代。モーテン・トルスビー（MF）、ルスラン・マリノフスキー（MF）に代わりパトリツィオ・マシニ（MF）、ミカエル・エラートソン（FW）がピッチに入る。

65分、ＡＣミランが選手交代を行う。アレクシス・サレマーカーズ（MF）からニクラス・フュルクルク（FW）に交代した。

75分、ジェノアが選手交代を行う。ビトール・カルバーリョ（FW）からジェフ・エクアトル（FW）に交代した。

76分、ＡＣミランが選手交代を行う。マッテオ・ガッビア（DF）からザカリー・アテカメ（DF）に交代した。

83分、ジェノアは同時に2人を交代。ロレンツォ・コロンボ（FW）、アーロン・マルティン（DF）に代わりセバスティアン・オトア（DF）、ニコラエ・スタンチュ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+2分ＡＣミランが同点に追いつく。ラファエル・レオン（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ＡＣミランは70分にマッテオ・ガッビア（DF）、90+7分にマイク・メニャン（GK）、90+8分にストラヒニャ・パブロビッチ（DF）、90+9分にフィカヨ・トモリ（DF）に、またジェノアは80分にニコラ・レアリ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-09 07:00:24 更新