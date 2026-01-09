アメリカ・ミネソタ州のミネアポリスで、不法移民の摘発中に移民捜査局の職員が発砲し、移民ではない37歳の女性が死亡しました。トランプ大統領は、発砲の正当性を主張しています。

■移民ではない37歳の女性が死亡

「移民捜査局を許さない！」

「トランプも軍隊も必要ない！」

多くの人が抗議の声を上げていたのは、アメリカ・ミネソタ州のミネアポリス。

7日、不法移民の大規模摘発中、移民捜査局の職員が発砲し、車を運転していた37歳の女性が死亡したのです。

37歳の女性が乗っていた車は、道路をふさぐようにして止まっていました。そこへ近づいていくのは、移民捜査局の職員たちです。

そして、車の前方に現れた職員が銃を構え、発砲。車はしばらく走行を続け、駐車していた車にぶつかって止まりました。

「おまえが撃ったんだろう！ 殺人者を逃がすな！」

別の映像では、銃声のようなものが3発、聞こえます。

「何している！」

37歳の女性は、頭に銃弾を受け死亡しました。

■トランプ氏、発砲の正当性を主張

アメリカメディアによると、死亡したのは取り締まりの対象ではない、近くに住むアメリカ人女性。

発砲があった直後には…。

パートナーとされる女性

「私の妻なんです。6歳の子どももいるのに」

AP通信によると、女性は6歳の息子を学校に送り届けて、パートナーと帰宅中だったといいます。

事態を受け、トランプ大統領は自身のSNSで、発砲の正当性を主張。

トランプ大統領のSNSより

「車を運転していた女性は非常に乱暴で、妨害した後に、悪意を持って移民捜査局職員をひいた。彼ら（移民捜査局の職員）はただ『アメリカを安全にする』という職務を遂行しようとしているだけだ」

移民捜査局を管轄する国土安全保障省も…。

国土安全保障長官

「職員は、自身と周囲の人々を守るために発砲した」

■ミネアポリスにはソマリア人街が

一方、地元・ミネアポリスの市長は、「移民捜査局はミネアポリスから出て行け」と怒りをあらわにしました。

ミネアポリス市長

「正当防衛だと偽ろうとしているが、それはでたらめだ。捜査官が権力を乱用した結果、人が死んだ殺人事件だ」

「トランプ政権の政策が混乱を生み出している」

移民に寛容な政策を続ける野党・民主党の勢力が強い都市を中心に、不法移民の摘発を強化しているトランプ政権。

アメリカメディアによると、今回、不法移民の大規模摘発が行われていたミネアポリスには、アメリカ最大級のソマリア人街があるといいます。

■トランプ氏、ソマリア系移民をゴミと表現

トランプ大統領はこれまで…。

トランプ大統領のSNSより

「ソマリアからの数十万人の難民が、かつて偉大だったミネソタ州を完全に占拠しつつある」

先月には…。

トランプ大統領

「我が国がゴミを受け入れ続ければ、間違った道に進むことになる」

ソマリア系移民について“ゴミ”と表現。

こうした中、トランプ政権は今回、ミネソタ州で福祉制度を巡る詐欺事件への移民の関与が発覚したことなどから、ミネアポリスやその周辺に2000人以上の職員を派遣し、不法移民の大規模摘発を行っていたのです。

■現場近くでは6年前「フロイドさん殺害」

また、発砲があった現場近くでは6年前、黒人男性のジョージ・フロイドさんが白人警察官に首を押さえつけられ、その後、死亡。

全米で人種差別に対する抗議デモ「ブラック・ライブズ・マター」が広がるきっかけとなりました。

37歳の女性が死亡した今回の事態にも、抗議の声は広がっています。

当局の車に、雪を投げる人々。

一方、移民捜査局の職員は抗議する人々を押し倒したり、スプレーをかけたりする様子も。

■追悼で「分断・殺人・脅しやめなければ」

現場周辺で上がった、追悼のランタン。

記者

「事件発生から半日以上たちましたが、今も現場には人が集まっています。そして、祈りの込められた多くの花、ろうそくが手向けられています」

追悼に来た人

「私は、移民を守るために亡くなった女性を支持するために、ここに来ました。武器も持たない女性が亡くなったのです」

ソマリア系アメリカ人

「トランプはソマリアからの移民をターゲットにしています。分断・殺人・移民への脅しをやめなければいけません」

