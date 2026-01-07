紗栄子「みるみる肌が綺麗に」2年連続ベスコス入り！溺愛の洗顔パウダー

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【ベスコス2025】紗栄子の本当に良かったアイテム【部門別】』の動画を投稿。2025年のベストコスメを紹介する動画を公開！様々な美容アイテムを紹介してくれました。

■洗顔パウダー

動画内に登場したのはこちら！

Anua/ライス ブライトニング 酵素洗顔パウダー 税込2,200円（公式サイトより）

お米由来のパウダーと酵素が明るい肌へと導いてくれる、パウダータイプの洗顔料！

こちらは、紗栄子さんの2024年下半期のベストコスメでも紹介されており、2年連続の選出！紗栄子さんは非常にお気に入りのようで「本当この1年これないと生きていけなくって」「顔を洗ったときに幸せを感じるの」とまで語るほど。

その使用感についても「みるみる肌が綺麗になるし、肌が喜んでるのがわかる」と肌の変化を実感したと語っていました！

