¿·Ç¯Áá¡¹¡¢ÂçÃ«¤ËÏ¯Êó¡Ê¡©¡Ë¡ÖWBCÏ¢ÇÆ¤À¤Ê¤³¤ì¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¶¯±¿¤Ö¤ê¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤³¤³¤Ç¤â1°Ì¤Ã¤Æ¡Ä¡×
2026Ç¯¤Î±¿Àª¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏºòÇ¯¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤òËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¡£¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïºòµ¨¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ55ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨2.87¤òµÏ¿¤·¡¢¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÏ·ÊÞ¥Ë¥å¡¼¥¹»¨»ï¡ÖTIME¡×¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃ½¸¹æ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¡£
¡¡¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï2026Ç¯¤Î±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¡£Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿å¾½¶Ì»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢´³»Ù¤È·ì±Õ·¿¤ÇÀê¤¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¤¤¤ÌÇ¯¡ßB·¿¡£1994Ç¯7·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤¤¤ÌÇ¯¡ßB·¿¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¡£Ìîµå³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÂçÃ«¤¬¡¢±¿Àª¤Ç¤â1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤â1°Ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤É¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼çÌò¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Öº£Ç¯¤â»ý¤Ã¤Æ¤ëÃË¡ª¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡ÖWBCÏ¢ÇÆ¤À¤Ê¤³¤ì¡ª¤½¤ó¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤ï!!¡×¡Ö¤â¤¦WBC¾¡¤Á¿½¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
