ソフトバンクは、「ワイモバイル」ブランドから、ZTE製の折りたたみスマートフォン「nubia Flip 3（ヌビア・フリップ・スリー） A505ZT」を2026年1月中旬以降に発売する。

4.0型サブと6.9型メインディスプレイを搭載

閉じると手のひらに収まるコンパクトボディに、アプリやウィジェットの表示が可能な約4.0型（1200×1092ドット）有機ELサブディスプレイ、動画やゲームを楽しめる約6.9型フルHD（2790×1188ドット）有機ELメインディスプレイを搭載する。

多彩なAI（人工知能）機能を実装し、「AI通話アシスト」や「AI同時通訳」、「AI通話録音」、「AI詐欺防止」などの機能が使える。

約5000万画素、約1200万画素のメイン2眼カメラ、約3200万画素のインカメラを装備。自由なアングルでの「マルチカメラ同時撮影」や、画面タッチなしに撮影が可能な「ジェスチャー撮影」が可能だ。

OSはAndroid 15をプレインストールする。メモリーは6GB、内蔵ストレージは128GB。4610mAhバッテリーを内蔵。IPX4/IP5Xの生活防水/防塵性能を備える。「おサイフケータイ」などの機能を搭載する。

カラーはホワイト、ブラックの2色。