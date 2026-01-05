ÆüËÜ°ì¤Î¡ÈÆéÊô¹Ô¡É¤¬¥¬¥ÁºÎÅÀ¡Ô»ÔÈÎ¤Î¡ÈÆé¤Ä¤æ¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÕÎ®¹Ô¤ê¤ÎËÜ³Ê²ÐÆé¤òÍÞ¤¨¤¿°ïÉÊ¤Ï
¡¡¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç´ÊÃ±¤ÊÆé¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅß¤ÎÂçÄêÈÖ¡£¡ÖÆé¤ÎÁÇ¡×¤âËèÇ¯¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¿ô¤Î¿·ºî¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿·ºî¤«¤é¡¢±ö¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤½¤Ê¤É¤Î²¦Æ»¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Þ¤Ç30ÉÊ¤«¤éÁª½Ð¡ª ¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡È²ÐÆé¡É¡¦¡È¥¢¥í¥ÞÆé¡É·Ï¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ°ì¤Î¡ÈÆéÊô¹Ô¡É¤¬Ó¹¤Ã¤¿¡ÖNo.1Æé¤Ä¤æ¡×
º£Ç¯¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï¡È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯Æé¡É¡£¤À¤·¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡Ö2024Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬Ìó500²¯±ß¤ËÃ£¤·¡¢¾¦ÉÊ¿ô¤Ï1000ÅÀÄ¶¡£ËèÇ¯¿·ºî¤âÂ³¡¹È¯Çä¤µ¤ì¡¢»ÔÈÎ¤ÎÆé¤Ä¤æ¤Ïº£¤Þ¤µ¤ËÉ´²ÖåçÍð¡¢·²Íº³äµò¡ª¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤à¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¡ÈÆéÊô¹Ô¡É¤È¤·¤Æ³ÆÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¤Î°Â°æ¥ì¥¤¥³¤µ¤ó¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤µ¡É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ëãíå·Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¤«¤»¤¿¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌ£¤ÎºÆ¸½¡¢¤µ¤é¤ËÏÂÉ÷¤Î¤â¤Î¤À¤È¹á¤êË¤«¤Ê¤À¤·¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¤Ê¤É¡£
¡¡³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¸«¤ÆÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡£Î¾¶Ë¤Î¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤µ¡¢¤É¤Á¤é¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê°Â°æ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Ç¤â¿ô¤¢¤ëÃæ¤«¤é¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤Ù¤¡©¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¤³¤¿¤¨¡¢º£²ó¤ÏÃíÌÜ¤Î¿·¾¦ÉÊ30¼ïÎà¤ò°Â°æ¤µ¤ó¤¬¼Â¿©¡£¡Ê1¡Ë¥¹¡¼¥×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¢¡Ê2¡Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤µ¡¢¡Ê3¡Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¡¦»Â¿·¤µ¡¢¡Ê4¡Ë¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤ÅÙ¡Ê¥³¥¹¥Ñ´Þ¤à¡Ë¤Î4¹àÌÜ¤Ç¿³ºº¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î¤À¤·¤¬¤¤Á¤ó¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤Î·è¤á¼ê¡£º£²ó¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤é¤·¤¤¸ÄÀ¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤â½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢½é¼ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤ÎÄù¤á¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë¿©¤Ù¤¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¡¡¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢1¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÂçÈ¯É½¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ñ¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸°Æ¤Ê¤É¡¢¡È¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅß¤ÏËèÆüÆé¤Ç¤¤¤±¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡ª
¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é¥Ý¥«¥Ý¥«
¡ÔÂè10°Ì¡Õ
Íû¶Óµ »ÍÀî¼°²ÐÆé¤ÎÁÇ¡¿¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ 2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ê70g Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¡Ë248±ß
Íû¶Óµ ¹Åì¼°²ÐÆé¤ÎÁÇ¡¿2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ê60g Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¡Ë248±ß
¡¡ÀÖ¤ÈÇò¡¢2¤Ä¤ÎÌ£¤ò°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¤·¤è¤¦
¡Ö¸Ä¡¹¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¥»¥Ã¥È¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡ªáã¤ì¤ë¿É¤ß¤ÎËãíå¤È¡¢¤¢¤È°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÀ¶Åò¡£2¤Ä¤ÎÌ£¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëËÜ³Ê²ÐÆé¤¬²ÈÄí¤Çºî¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤âËÜ³ÊÅª¤Ç¤¤¤¤¡ª¡×
¡Î¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ÏÆé¤ËÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢2¤Ä¤ÎÆé¤Ä¤æ¤ò¥¤¥ó¤¹¤ì¤Ð»ÅÀÚ¤êÆé¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡£2¤Ä¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¡ÔÂè9°Ì¡Õ¿Ä¤«¤é¤Ý¤Ã¤È Ëãíå²ÐÆé¡¿¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó 1¡Á2¿ÍÊ¬¡Ê125g Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¡Ë198±ß
¡¡áã¤ì¤ë¿É¤µ¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é¥Ý¥«¥Ý¥«¡ª
¡Ö·ÜÆù¤ÈµíÆù¤Î¤À¤·¤Ë²ÖÜ¥¤äÅâ¿É»Ò¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¼Â¿©¤·¤¿Ãæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡Èáã¤ì¤ë¿É¤µ¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¿É¤µ¤À¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥ÈÉ¬»ê¤Î¤¤¤¤¤ªÌ£¡ª¡×
¡Î¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ÏÆùÎà¡¢µû²ð¡¢ÌîºÚ¡¢¤É¤ó¤Ê¶ñºà¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ê¤¬¤é¡¢Æþ¼ê¤Ç¤¤¿¤é¥é¥àÆù¤ÏÆÃ¤ËÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ÔÂè7°Ì¡ÕÀ¾¶¿Æé¤Ä¤æ ¹õÆÚ¤À¤·¾ßÌý¡¿¥ä¥Þ¥ 3¡Á4¿ÍÊ¬¡Ê700g ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë324±ß
¡¡Ë¤«¤Ê¥³¥¯¤È¤¦¤Þ¤ß¤ËÂçËþÂ¡ª
¡Ö¾¦ÉÊÌ¾¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡È¤À¤·´¶¡É¤Î½Ð¤·Êý¤¬ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¡£ÆÚ¤Î¥¬¥é¤«¤é¼Ñ½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥×¤¬ÎÏ¶¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤ª¤Î¹á¤ê¤â´¶¤¸¤ë¡£¥â¥ê¥â¥êÆÚÆù¤¬¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×
¡Î¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ÏÆÚÆù¤¬¼çÌò¤ÎÆé¤¬¥¤¥Á²¡¤·¡£À¾¶¿¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¢¼¯»ùÅçÈ¯¾Í¤Î¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡£Äù¤á¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¡ª
¡ÔÂè7°Ì¡ÕÎ³¡¹¤Þ¤ß¤ì¤ë ÁÏºîËãÇÌÆé¤Ä¤æ¡¿¥ä¥Þ¥µ¾ßÌý 2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ê580g ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë446±ß
¡¡¥³¥¯¤È¤¦¤Þ¤ß¤ÎÆ¦¸Ý¡õáã¤ì¤ë²ÖÜ¥¤¬ÁÖ²÷¡ª
¡ÖÆ¦¸Ý¤È²ÖÜ¥¤¬¥Û¡¼¥ë¤Î¤Þ¤Þ¥´¥í¥´¥í¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡£¡ÈËãÇÌ¡É¤ÈÊ¹¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤ÎÌ£¤Ê¤¬¤é¡¢¿É¤ß¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤½¤¦¡£¿©¤Ù¤ë¤Û¤É¤Ë¿©Íß¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡×
¡Î¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ÏÆé¤Ë¤É¡¼¤ó¤ÈÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¡¢¤³¤Î¤Ä¤æ¤òÆþ¤ì¤Æ¥¯¥Ä¥¯¥Ä¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ßÖ¤á¤¿¤Ò¤Æù¤ò¤Î¤Ã¤±¤Æ¡ª¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÆé¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Æ´¤ì¤Î¹âµé¿©ºà¤¬¡ª
¡ÔÂè6°Ì¡Õ¥µ¥Ã¤ÈÆé ´ó¤»Æé¤ÎÁÇ¡¿¥ä¥Þ¥ 6¿ÍÊ¬¡Ê60g ðùÎ³¥¿¥¤¥×¡Ë324±ß
¡¡»È¤¤¾¡¼ê¥Ð¥Ä¥°¥ó¤ÎðùÎ³¥¿¥¤¥×
¡ÖðùÎ³¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤»þÂå¤¬Íè¤¿¤«¡ª¤È´¶Æ°¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¡È¤À¤·´¶¡É¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¥ä¥Þ¥¤µ¤ó¡£¤Ä¤æ¤ÎÎÌ¤äÇ»¤µ¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤â4¿Í¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£Æé¤Ä¤æ¤È¤·¤Æ°Ê³°¤Ë¤âËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
¡Î¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ÏÌîºÚßÖ¤á¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢ÃÞÁ°¼Ñ¤Ê¤É¤ÎßÖ¤áÊª¤ä¼ÑÊª¤ÎÄ´Ì£¤Ë¥µ¥Ã¤È¤Ò¤È¿¶¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¥¢¥Ã¥×¡ª
¡ÔÂè5°Ì¡Õ¾¾Âû¹á¤ë¤·¤ã¤ÖÆé¥¹¡¼¥×¡¿¥À¥¤¥·¥ç¡¼ 3¡Á4¿ÍÊ¬¡Ê700g ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë415±ß
¡¡Æ´¤ì¤Î¹âµé¿©ºà¤Î¹á¤ê¤Ë»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê
¡Ö¥¯¥Ä¥¯¥Ä¤ÈÆé¤ò¼ÑÎ©¤Æ¤Æ¤Ä¤Ä¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Éô²°Ãæ¤Ë¤¤¤¤¹á¤ê¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¤Û¤É¡£¤Þ¤Ä¤¿¤±¤ÎÅÚÉÓ¾ø¤·¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤Ü¤¹¤È¤æ¤ºÈé¤Î´»µÌ¤¬Äø¤è¤¯¤¤¤¤Æ¸åÌ£¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¡¡ìÔÂô¤Êµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆé¤Ä¤æ¤Ç¤¹¡×
¡Î¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ï¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÆé¤ÎÅÓÃæ¤äÄù¤á¤Ë¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡ª¡¡¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¥â¥Á¥â¥Á´¶¤¬ÀäÌ¯¤ÇÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÔÂè4°Ì¡Õ¡º¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ËÌ³¤Æ»»º¤Û¤¿¤Æ¤ÈÈº¤Î³¤À¤·Æé¤Ä¤æ ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¿¥ß¥Ä¥«¥ó 3¡Á4¿ÍÊ¬¡Ê750g ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë446±ß
¡¡¡ºÆé¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤Ï¤µ¤¹¤¬²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê
¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢Æé¤Ä¤æÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¡È¡ºÆé¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¿·ºî¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡£³¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Û¤¿¤Æ¤ÈÈº¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÄù¤á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Î¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ïµû²ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢·ÜÆù¤äÆ¦Éå¤È¤¤¤Ã¤¿Ã¸Çñ¤Ê¶ñ¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¡£ºÇ¸å¤ÏºÙ¤á¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÇÄù¤á¤¿¤¤¡£
²¹³èÆé¤«¤é³¤³°µ¤Ê¬¤Þ¤Ç
¡ÔÂè3°Ì¡Õ¿Ä¤«¤é¤Ý¤Ã¤ÈÀ¸Õª¤ß¤¾¤ìÆé¡¿¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó 1¡Á2¿ÍÊ¬¡Ê125g Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¡Ë198±ß
¡¡¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é¥Ý¥«¥Ý¥«¡ªNo.1²¹³èÆé
¡Ö¶ñ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍí¤à¥È¥í¤ß¤Ë¤Þ¤º¶Ã¤¯¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤äÂçº¬¤ª¤í¤·¤ÎÉ÷Ì£¤â¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Ä¤«¤é¥Ý¥Ã¥«¥Ý¥«¤Ë²¹¤Þ¤ëÆé¤Ä¤æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥È¥í¤ß¤ÏÆ¦Æý¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼´¶¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤À¤·¥µ¥Ã¤È1¿ÍÆé¤¹¤ë¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡×
¡Î¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ï¤Ä¤æ¤Î»Ä¤ê¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤Îºß¸ËÌîºÚ¤ò¤æ¤Ç¡¢¾Æ¤Ìß¤ò¥ª¥ó¡ª¡¡Ä«¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê±ÉÍÜ¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ²¹¤Þ¤ë¡¢Åß¤Î¤´¤Á¤½¤¦Ä«¿©¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
¡ÔÂè2°Ì¡ÕÆéTHE WORLD ¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ë¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¡¿¥ß¥Ä¥«¥ó 2¡Á4¿ÍÊ¬¡Ê750g ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë494±ß
¡¡Æé¤Ä¤æ°ì¤Ä¤Ç³¤³°µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë³Ú¤·¤µ
¡Ö²¦Æ»¤Î¡È¡ºÆé¡É¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ß¥Ä¥«¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÆé¤Ä¤æ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¡ÈÆéTHE WORLD¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ì¤Ä¡£³¡Ê¤Ï¤Þ¤°¤ê¡Ë¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¤¤¤¿¥È¥Þ¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¤Ä¤æ¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ç·ù¤ß¤Î¤Ê¤¤¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤¬¥Þ¥Ã¥Á¡£²ÈÄí¤ÎÆéÊª¤Ë¿·É÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Î¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ï¶ñ¤Ë¤Ï¥´¥í¥Ã¤ÈÂç¤Ö¤ê¤Îµû²ð¡¢·ÜÆù¡¢º¬ºÚ¡¢¤¤Î¤³¤Ê¤É¤¬¹¥ÁêÀ¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¤¤¿¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤Ä¤æ¤Ë¿»¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¡£
¡ÔÂè1°Ì¡Õ¹â¿ù¿¸ºîÆé¤Ä¤æ ¿¿Âä¤À¤·±ö¡¿¥ä¥Þ¥ 3¡Á4¿ÍÊ¬¡Ê700g ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë324±ß
¡¡¿¿Âä¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤È¤¦¤Þ¤ß¤Ë»×¤ï¤ºÓ¹¤ë¡ª
¡Ö¤Ê¤¼¹â¿ù¿¸ºî¡©¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥¹¡¼¥×¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ë¹á¤ê¤À¤±¤Ç¡ØÂä¤Î¹ü¤À¡Ù¤È¤ï¤«¤ë¡ª
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£Èó¾ï¤Ë¾åÉÊ¤Ê¡È¤À¤·´¶¡É¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤æ¤º¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢Á´¹àÌÜÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎËþÅÀ¡¢º£²ó¤Î1°Ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¹â¿ù¿¸ºî¤ÏÂä¤¬¹¥Êª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤à¡£
¡Î¿©¤ÙÊý¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ï´ó¤»Æé¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çò¿Èµû¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÆé¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Þ¤¿È¾ÎÌ»È¤Ã¤¿»Ä¤ê¤Ê¤É¤Ï¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¤À¤·Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¡£ÊÆ¤ËÀÚ¤ê¿È¤ò¥Ý¥ó¤È¤Î¤»¡¢¤Ä¤æ¤ò²Ã¤¨¤Æ¿æ¤¯¤À¤±¤Ç¾åÉÊ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÂäÈÓ¤¬´°À®¡ª
¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ÎÆé¤Ä¤æ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°Â°æ¤µ¤ó¤¬Àä»¿¤¹¤ëÄêÈÖ¤ÎÆé¤Ä¤æ¤ò¡¢Ì£¤Î·ÏÅýÊÌ¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤·¤ç¤¦¤æ¡Ûµ×¸¶ËÜ²È ¤Ï¤¯¤µ¤¤¤Î¤¦¤ÞÆé¡¿3¡Á4¿ÍÊ¬¡Ê700g ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë324±ß
¡¡ÇòºÚ¤¬¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¡ª
¡¡¾Æ¤¤¢¤´¡¢¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤«¤Ä¤ª¤Î¤À¤·¤¬ÇòºÚ¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÍÏ¤±¹þ¤àÆé¤Ä¤æ¡£
¡Ö¾Æ¤¤¢¤´¤À¤·¤ÎÆé¤Ä¤æ¤òºÇ½é¤Ë½Ð¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤é¤·¤¯¡¢¤À¤·¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú±ö¡Û¤Þ¤¹¤ä¤ß¤½ Áô±öÆé¤ÎÁÇ¡¿3¡Á4¿ÍÊ¬¡Ê160g Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¡Ë345±ß
¡¡¤·¤¸¤ß¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¥®¥å¥Ã
¡Ö¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤ó¤ÀÁô±ö¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È¡¢¤·¤¸¤ß¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥ì¥¿¥¹¡¢¤¤Î¤³¤Ê¤É¤È¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¤ß¤½¡Û¥¤¥Á¥Ó¥ ÀÖ¤«¤éÆé¥¹¡¼¥×»°ÈÖ¡ª¡¿3¡Á4¿ÍÊ¬¡Ê720g ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë462±ß
¡¡¿Íµ¤¤Î¤¦¤Þ¿É¥°¥ë¥á¤òºÆ¸½
¡¡°¦ÃÎ¸©È¯¾Í¤Î°û¿©Å¹¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡ÈÀÖ¤«¤éÆé¡É¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÃÀ½¤ß¤½¤È¡È¤¦¤Þ¿É¡É¤ÊÀÖÅâ¿É»Ò¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬½¨°ï¡£ÀÖ¤ß¤½¤Î¥³¥¯¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¤´ÅöÃÏÆé¤Ä¤æ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¤ÏÃÏÊý¤Ë¤¢¤ê¡ª¡×¤È°Â°æ¤µ¤ó¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª¼è¤ê´ó¤»¤¹¤ë²ÁÃÍÂç¤Î¤´ÅöÃÏ·Ï¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¥Ù¥ë¿©ÉÊ ¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼Æé¤Ä¤æ¡¿3¡Á4¿ÍÊ¬¡Ê750g ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë388±ß
¡¡»¥ËÚÌ¾Êª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤½¤Î¤Þ¤Þ
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ë¿©ÉÊ¤ÎÆé¤Ä¤æ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤Æ¡¢µï¤Ê¤¬¤é¤Ë»¥ËÚµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡×
¤è¤·¤ÎÌ£Á¹ ¹Åç¤ì¤â¤óÆé¤ÎÁÇ¡¿4¿ÍÊ¬¡Ê160g Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¡Ë432±ß
¡¡½÷À¹¥¤ß¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£
¡¡¹Åç¤Î¥ì¥â¥ó¤È¹í¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬°õ¾ÝÅª¡£¡Ö¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤ÎÆé¤È¤·¤Æ¤Ï¸µÁÄ¡£±ö¹í¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¡£ÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡×
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï11·î²¼½Ü¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤ÉÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡¢ÀÇ¹þ¤ß¤Î¼ÂÀª²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡Ä¡Ä°Â°æ¥ì¥¤¥³¤µ¤ó¡ü¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£ÆüËÜÆéÊ¸²½¸¦µæ½êÌ¾ÍÀÆéÊô¹Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÆéÎÁÍý¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤ë¤Ù¤¯³èÆ°Ãæ¡£¡ÈÆéÊô¹Ô¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£Æé¤ÎÁÇ¤Ï15Ç¯°Ê¾å¸¦µæ¤òÂ³¤±¡¢5000¼ïÎàÄ¶¤ÎÆé¤ò¼Â¿©¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾¾²È´²»Ò¡¡»£±Æ¡¿»³ÅÄÃÒ³¨